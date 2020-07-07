Demet Akalın'dan Hira'ya sansür!

Kızları için bütün imkanlarını seferber etmekten çekinmeyen Demet Akalın, lüks harcamalarıyla çoğu zaman eleştiri oklarının hedefi oldu. Akalın’ın 6. yaş gününde kızına 270 bin TL değerinde pembe bir minibüs hediye etmesi uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti.

Servet değerindeki minibüsün ardından Demet Akalın ve Okan Kurt çifti bu seferde İstanbul’da kızlarının adını verdikleri restoranıyla gündem yaratıyor. Kısa bir süreliğine İstanbul’a dönen Akalın sosyal medya hesabından restoran ile ilgili paylaşım yapmayı sürdürüyor. Magazin kulislerinde konuşulan iddialara göre restoranın asıl sahibi Okan Kurt’un ablası. Ünlü şarkıcı Demet Akalın restoran ziyaretinin ardından Ezel ve Murda’nın “Made In Turkey” parçasıyla Çeşme’ye tatil yapmaya geri döndü.

DEMET AKALIN İMZALARI ATTI, KIZINA KOŞTU

İstanbul ziyareti sırasında popüler şarkıcı Demet Akalın yakın arkadaşı Alişan ile Star Tv’de yayınlanacak bir program için imzaları atmayı ihmal etmedi. Müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyuran Demet Akalın kutlamaları ise kızı Hira’yla yaptı.