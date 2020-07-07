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Demet Akalın'dan Hira'ya sansür!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2020 10:33 | Son Güncelleme

23 Nisan 2012 yılında hayatını iş insanı Okan Kurt ile birleştiren ünlü şarkıcı Demet Akalın, 2014 yılında annelik heyecanını yaşadı. 4 Şubat 2014 tarihinde hayata gözlerini açan Hira Kurt adeta ailenin göz bebeği konumunda. Demet Akalın ve kızı Hira Kurt Çeşme’de tatilin keyfini çıkartıyor. İkilinin tatil keyfi görenleri kıskandırıyor. Nazardan korunmak için Demet Akalın çareyi filtre koymakta buldu.

Demet Akalın'dan Hira'ya sansür!

Kızları için bütün imkanlarını seferber etmekten çekinmeyen Demet Akalın, lüks harcamalarıyla çoğu zaman eleştiri oklarının hedefi oldu. Akalın’ın 6. yaş gününde kızına 270 bin TL değerinde pembe bir minibüs hediye etmesi uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti.

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Servet değerindeki minibüsün ardından Demet Akalın ve Okan Kurt çifti bu seferde İstanbul’da kızlarının adını verdikleri restoranıyla gündem yaratıyor. Kısa bir süreliğine İstanbul’a dönen Akalın sosyal medya hesabından restoran ile ilgili paylaşım yapmayı sürdürüyor. Magazin kulislerinde konuşulan iddialara göre restoranın asıl sahibi Okan Kurt’un ablası. Ünlü şarkıcı Demet Akalın restoran ziyaretinin ardından Ezel ve Murda’nın “Made In Turkey” parçasıyla Çeşme’ye tatil yapmaya geri döndü.

DEMET AKALIN İMZALARI ATTI, KIZINA KOŞTU

İstanbul ziyareti sırasında popüler şarkıcı Demet Akalın yakın arkadaşı Alişan ile Star Tv’de yayınlanacak bir program için imzaları atmayı ihmal etmedi. Müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyuran Demet Akalın kutlamaları ise kızı Hira’yla yaptı.

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Kızına kavuşan Demet Akalın sosyal medya hesabından anne-kızın deniz keyfini paylaştı. Kızı Hira’nın bikini fotoğrafını koyan Akalın, “Şükür aşkımın yanındayım” ifadelerini kullandı. Sosyal medya linçlerinden nasibini alan Demet Akalın bu sefer yorumlarının önünü kesmek için önlem aldı. Demet Akalın, kızının bikininin üzerini “Yakınlaştırıp meme ucu falan görünüyor dersiniz. Aman!” yazısıyla kapattı.

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