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'Demet Akalın'ın kayınbiraderi evrakta sahtecilikten gözaltına alındı'

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.09.2018 11:29 | Son Güncelleme

'Söylemezsem Olmaz' sunucularından Bircan Bali, Demet Akalın'ın kayınbiraderinin evrakta sahtecilik suçundan gözaltına alındığını ve Demet'in ailesininde borçlardan dolayı çatırdamalar olduğunu söyledi.

'Demet Akalın'ın kayınbiraderi evrakta sahtecilikten gözaltına alındı'

Sunuculuğunu Ece Erken, Nihat Doğan ve Bircan Bali'nin yaptığı Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'un abisinin gözaltına alındığı iddia edildi.

OKAN KURT'UN ABİSİ GÖZALTINA ALINDI

Canlı yayında açıklama yapan Bircan Bali, "Okan Kurt aile şirketiyle çalışıyor ve şirkette şu an borçlardan dolayı çatırdamalar var. Kurt'un abisi de evrakta sahtecilik suçundan gözaltına alındı" dedi.

"DEMET'İN YUVASINDA ÇATIRDAMALAR VAR"

Elinde dava dosyasının fotoğraflarının olduğunu söyleyen Bali, Demet Akalın'ın borçlardan dolayı illallah ettiğini ve bu konuyu yakın çevresiyle dertleştiğini, hatta eşiyle arasının bu konu yüzünden kötü olduğunu da sözlerine ekledi.

"DOSYADA İKİ ŞÜPHELİ YAZIYOR"

Bali, dosyada iki şüphelinin adının geçtiğini diğer kişininde Okan Kurt ya da babası olabileceğini iddia etti.


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Anahtar Kelimeler:
bircan bali demet akalın evrakta sahtecilik

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