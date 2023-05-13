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Demet Akalın'ın konseri o notla paylaşılınca Kılıçdaroğlu'ndan 'Karışmak bizim ne haddimize' açıklaması geldi! Akalın'dan emojili yanıt

13.05.2023 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada, Demet Akalın'ın konser görüntüleri, yapılan yorum ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği yanıt gündem oldu. Akalın'ın İzmir'deki AK Parti mitinginde konser verdiği belirtilen görüntülerin paylaşıldığı gönderide 'Arşiv unutmayacak' notu yer aldı. Bu gönderiyi alıntılayan Kılıçdaroğlu "Bu bizim inandığımız değil" diyerek "Bizim zamanımızda kim, nerede, nasıl isterse sanatını icra eder, karışmak bizim ne haddimize" açıklamasını yaptı. Kılıçdaroğlu'na Akalın'dan da emojili yanıt geldi.

Demet Akalın'ın konseri o notla paylaşılınca Kılıçdaroğlu'ndan 'Karışmak bizim ne haddimize' açıklaması geldi! Akalın'dan emojili yanıt

CHP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından şarkıcı Demet Akalın'ın konser görüntüleriyle ilgili bir paylaşım yaptı.

DEMET AKALIN'IN KONSER GÖRÜNTÜLERİYLE İLGİLİ PAYLAŞIMI ALINTILADI

Sosyal medyadaki bir hesaptan Akalın'ın konser görüntüleri paylaşılarak Demet Akalın'ın İzmir'deki AK Parti mitinginde konser verdiği belirtildi ve altına da "Arşiv unutmayacak" notu düşüldü.

"KARIŞMAK BİZİM NE HADDİMİZE"

Bu paylaşımı Twitter'dan alıntılayan Kılıçdaroğlu, "Bu bizim inandığımız değil. Bu dil AK Parti’dir. Bizim zamanımızda kim, nerede, nasıl isterse sanatını icra eder, karışmak bizim ne haddimize. Arkadaşlar, lütfen ne için geldiğimizi anlayın. Biz sanatçılarla kavga etmeyeceğiz, dünyadır bizim rekabet alanımız. Anlayalım artık!" açıklamasını yaptı.

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DEMET AKALIN'DAN DİKKAT ÇEKEN YORUM

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımının sonunda, son dönemde Millet İttifakı'nın mitinglerinde sıkça kullanılan elle kalp yapma işaretinin emojisi de yer aldı. Kılıçdaroğlu'nun bu paylaşımına Demet Akalın'ın da yorum yaptığı görüldü. Akalın paylaşımın altındaki yorumunda aynı elle kalp yapma emojisini koydu.

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Öte yandan Demet Akalın'ın emojili yanıtına AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir 2.Bölge Milletvekili Adayı Eyyüp Kadir İnan'dan da yanıt geldi. Akalın'ın emojili yanıtını alıntılayan İnan, Twitter'daki paylaşımında "Kendini davet eden, nezaket gösteren, programında ağırlayanlara bir şey yok. Birisi önce sövdürüp sonra numaradan ‘ya sövmeyin ayıptır’ deyince hemen (emoji) Ülkemizin sanat camiasını da bu vesayetten kurtaracağız Allah’ın izniyle" ifadelerini kullandı.

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