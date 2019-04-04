Demet Akalın'ın Selin Ciğerci'ye aldığı hediye olay oldu

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'ye ilk doğum günü hediyesi, yakın arkadaşı Demet Akalın'dan geldi. Ciğerci, Demet Akalın'ın aldığı yüzüğü Instagram hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi.

Şarkıcı Demet Akalın, 35'inci yaşına girecek olan Ciğerci'ye pahalı bir pırlanta yüzük hediye etti.

Selin Ciğerci, hediyesini Instagram hesabından kısa bir video ile 'İlk doğum günü hediyem, utandırdı' notuyla paylaştı.

Selin Ciğerci'nin çektiği videoda Demet Akalın da yer aldı. Ciğerci, paylaşımına yakın arkadaşını etiketledi. Akalın'ın Ciğerci'ye aldığı yüzüğün fiyatı ise henüz bilinmiyor.

NİKAH ŞAHİDİ OLACAK

Ekim ayında Gökhan Çıra ile dünya evine girmeye hazırlanan Selin Ciğerci'nin nikah şahidi ise Demet Akalın olacak.

