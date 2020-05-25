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Demet Akalın itiraf etti! 'Ben bayağı müsrifmişim'

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2020 13:26 | Son Güncelleme

Açık ve Net Bayram Özel programına telefonla bağlanan popçu Demet Akalın, karantina günlerinde öğrendiklerini açıkladı. Akalın itirafı ise gündem oldu.

Demet Akalın itiraf etti! 'Ben bayağı müsrifmişim'

Popçu Demet Akalın, dün akşam Habertürk TV'e konuk oldu. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle kendisini önlem amaçlı karantinaya alan Akalın, yaşadığı süreçte öğrendiklerini açıkladı.

"Dışarıdan baktığımda ben bayağı müsrifmişim' diye kendi kendimi sorguladığım zamanlar oldu" diyen Demet Akalın, şu açıklamalarda bulundu:

Kendi açımdan söyleyeyim; ben çok masraf ediyormuşum, onu öğrendim. Gerekli, gereksiz acayip harcamalar yapıyormuşum. Kendimi kısıtlayacağım çünkü o artık beyine yerleşti. Hiçbirimizin aklına böyle bir şey olacağı gelmezdi. Herkes başka şeyler için mücadele ediyor. Ne için mücadele edersin? 'İyi para kazanayım, iyi bir evim olsun, iyi bir arabam olsun.' Ölene kadar insanlar hep bu yönde kendilerini bilinçlendirirler ve para kazanmaya odaklanırlar.

"BEN BAYAĞI MÜSRİFMİŞİM"

Korkunç şeyler alıyormuşum, onların hepsini hayatımdan çıkardım. Her şeyin kıymetini daha fazla öğrendim. Hiçbir şekilde israf olsun istemiyorum. Hira'ya da aynı şeyleri anlatıyorum hep. 'Dışarıdan baktığımda ben bayağı müsrifmişim' diye kendi kendimi sorguladığım zamanlar oldu. Onun için belki de bu iki buçuk aylık süreç adam olmam için bana biraz iyi oldu.

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