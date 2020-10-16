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Demet Akalın kadın cinayetleri konusunda sert çıktı!

16.10.2020 11:18 | Son Güncelleme:
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Demet Akalın kadın cinayetleri konusunda sert çıktı!

Star TV ekranlarına gelen Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programıyla hafta içi her gün televizyondan evlere misafir olan ünlü şarkıcı Demet Akalın sosyal medyadan verdiği tepkiyle dikkatleri üzerine çekti. Demet Akalın’ın kadın cinayetleri konusundaki sert çıkışı takipçilerinden destek gördü.

Sosyal medya hesaplarını aktif kullanan isimler arasında yer alan Demet Akalın yaptığı paylaşımlarla gündemi belirlemeyi sürdürüyor. Toplumsal konularla alakalı tepkilerini sosyal medya hesabından vermeyi tercih eden ünlü sanatçı kadın cinayetleri konusuna bir kez daha değindi. Yasanın hala çıkmadığını söyleyerek eleştirilerini ileten başarılı sanatçı adeta ateş püskürdü.

‘NE YAPMAMIZ LAZIM’

demet akalın

Yakından takip ettiği dizi ve yarışma programlarına dair yorumlarını sosyal medya hesabından paylaşan Demet Akalın bu sefer de toplumsal konulara değindi. Kadir Şeker’in cezasının kesinleşmesinden sonra yeniden gündeme gelen kadın cinayetleri ve kadına şiddet konularını popüler sanatçı sosyal medya hesabına taşıdı. Ünlü şarkıcı gönderisinde, “Söylenecek kelime kalmadı. Ne yapmamız lazım çıkmayan şu yasa için?” notunu ekledi.

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