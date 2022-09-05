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Demet Akalın sahnede yere kapaklandı! İlk yardımı eşi yaptı

05.09.2022 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak’ın kurtuluşunun 100.senesi için Uşak’ta sahne alan Demet Akalın, şarkı söylemek için sahneden inip geri çıkmak istediği sırada ayağı takılarak yere düştü. Okan Kurt’un pansuman yaptığı Akalın, sonrasında konsere devam ederken kendisinin “Uşak Gazisi” olduğunu söyledi.

Demet Akalın sahnede yere kapaklandı! İlk yardımı eşi yaptı

Uşak’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100.senesine özel düzenlenen konserler Demet Akalın konseriyle son buldu. Binlerce hayranının takip ettiği konserde Akalın saatler 21.30’u gösterdiğinde sahne aldı. En sevilen şarkılarını seslendiren Demet Akalın sahneden inip vatandaşların yanına giderek şarkılarına orada devam etti.

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Çok sayıda vatandaşla fotoğraf da çektiren Pop Yıldızı Akalın sahneye yürüdüğü esnada ayağı takılarak yere düştü. AW705227_07

Güvenliklerin hızlı müdahalesiyle hemen yerden kaldırılan şarkıcıya sahneye çıktığı anda yaralandığı bacağına eşi Okan Kurt pansuman yaptı. Sonrasında konserine devam eden Akalın, şarkılarının ardından yaptığı konuşmada “Uşak gazisi oldum” dedi.

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Demet Akalın
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