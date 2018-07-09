Demet Akalın: Şampanya gelen yerden kötülük gelmez!

Demet Akalın sevilen şarkılarıyla misafirlerine müzik dolu bir gece yaşattı. Demet Akalın’ı şarkııcı dostları Deha Bilimlier ve Tan Taşçı, Bodrum'da yalnız bırakmadı. Gecede kendisine şampanya yollayan konuklara Akalın “Şampanya gelen yerden kötülük gelmez” derken, kendisine şampanya yollayan bir misafiri Akalın'a halı hediye etti.

Demet Akalın’ın konserlerini kaçırmayan ve daha önce de halı hediye eden hayranına Akalın, “Geçen sene yolladığın halı salonumda bu da çok güzelmiş, teşekkür ederim” dedi.

“YÜZÜ AŞKIN EVLİLİK TEKLİFİ GÖRDÜM”

Demet Akalın’ın sahnesinde evlenme teklifi edilirken Akalın “Sahnemde yüzü aşkın evlilik teklifi gördüm. Sonrasında zaten çoluk çocuğa karışıyorsunuz” dedi. Ardından yüzüğü gören Akalın “İlk sefer için fena değilmiş, benim de ilk seferinde böyle bir yüzüktü. Gerçi ben kendim almıştım” diyerek alkış topladı. Demet Akalın evlilik için ilk adımı sahnesinde atan çifte mutluluklar diledi. Akalın konserinin bir bölümünde sahneden inerek misafirlerin arasında dolaştı. Seyircilerin arasında sempatik tavırlarıyla dikkat çeken şarkıcı fotoğraf çektirmek isteyen hayranları kırmadı.