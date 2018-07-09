MAGAZİN

Demet Akalın: Şampanya gelen yerden kötülük gelmez!

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.07.2018 09:50 | Son Güncelleme

Şarkıcı Demet Akalın önceki gece Türkbükü'ndeki bir mekanda sahne aldı.

Demet Akalın: Şampanya gelen yerden kötülük gelmez!

Demet Akalın sevilen şarkılarıyla misafirlerine müzik dolu bir gece yaşattı. Demet Akalın’ı şarkııcı dostları Deha Bilimlier ve Tan Taşçı, Bodrum'da yalnız bırakmadı. Gecede kendisine şampanya yollayan konuklara Akalın “Şampanya gelen yerden kötülük gelmez” derken, kendisine şampanya yollayan bir misafiri Akalın'a halı hediye etti.

demet-akalin-10

Demet Akalın’ın konserlerini kaçırmayan ve daha önce de halı hediye eden hayranına Akalın, “Geçen sene yolladığın halı salonumda bu da çok güzelmiş, teşekkür ederim” dedi.

demet-akalin-sahnede-evlilik-teklifi-2

“YÜZÜ AŞKIN EVLİLİK TEKLİFİ GÖRDÜM”

Demet Akalın’ın sahnesinde evlenme teklifi edilirken Akalın “Sahnemde yüzü aşkın evlilik teklifi gördüm. Sonrasında zaten çoluk çocuğa karışıyorsunuz” dedi. Ardından yüzüğü gören Akalın “İlk sefer için fena değilmiş, benim de ilk seferinde böyle bir yüzüktü. Gerçi ben kendim almıştım” diyerek alkış topladı. Demet Akalın evlilik için ilk adımı sahnesinde atan çifte mutluluklar diledi. Akalın konserinin bir bölümünde sahneden inerek misafirlerin arasında dolaştı. Seyircilerin arasında sempatik tavırlarıyla dikkat çeken şarkıcı fotoğraf çektirmek isteyen hayranları kırmadı.

demet-akalin-deha-bilimlier-3

Demet Akalın yakın dostu Deha Bilimlier’in de yanına giderek kısa bir düet yaptı.Daha sonra Tan Taşçı’ya da mikrofon uzatan Demet Akalın, ardından Tan’ı sahneye davet etti. Tan Taşçı önce ” O’na Söyle” şarkısını söylerken ardından İbrahim Tatlıses’in “Mutlu Ol Yeter” şarkısını seslendirdi. Demet Akalın Tan Taşçı’yı alkışlarla uğurlarken ” Müzisyenliğini takdir ettiğim bir arkadaşım. Seni seviyorum ” sözleriyle Tan Taşçı’yı onurlandırdı.

tan-tasci-demet-akalin-1

PARTNERBir zamanlar Türkiye'nin en lüks oteliydi! İşte şimdiki hali...Bir zamanlar Türkiye'nin en lüks oteliydi! İşte şimdiki hali...
Hülya Avşar evine giren hırsızı kovaladı! Hülya Avşar evine giren hırsızı kovaladı! "Gecelikle olduğumu..."
Ünlülerden tren kazası paylaşımıÜnlülerden tren kazası paylaşımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
demet akalın konser Bodrum Türkbükü

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki tören için özel para basıldı! İşte törendeki ilkler

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki tören için özel para basıldı! İşte törendeki ilkler

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolcu treninin vagonu devrildi! Ölü ve yaralı sayısı belli oldu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolcu treninin vagonu devrildi! Ölü ve yaralı sayısı belli oldu

Abdulkadir Selvi yazdı: Erdoğan, 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak

Abdulkadir Selvi yazdı: Erdoğan, 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak

Şeyma Subaşı'ndan samimi açıklamalar

Şeyma Subaşı'ndan samimi açıklamalar

İzmir Çeşme'de trafikteki çılgın dansın sonu kötü oldu

İzmir Çeşme'de trafikteki çılgın dansın sonu kötü oldu

Yetenek Sizsiniz Türkiye şampiyonu kim oldu? Yetenek Sizsiniz Türkiye 2018'i kim kazandı?

Yetenek Sizsiniz Türkiye şampiyonu kim oldu? Yetenek Sizsiniz Türkiye 2018'i kim kazandı?

İlginizi Çekebilir

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi Gül, cinsiyet değiştirdi

Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi Gül, cinsiyet değiştirdi

10 yıldır teknede yaşayan Yeşim Büber böyle görüntülendi

10 yıldır teknede yaşayan Yeşim Büber böyle görüntülendi

Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı'dan Serhat Akın'ın aşk iddiasına sert tepki 'Dava açacağım'

Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı'dan Serhat Akın'ın aşk iddiasına sert tepki 'Dava açacağım'

Survivor Nagihan Karadere ateş püskürdü!

Survivor Nagihan Karadere ateş püskürdü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Justin Bieber ile Hailey Baldwin nişanlandı!

Justin Bieber ile Hailey Baldwin nişanlandı!

Hülya Avşar evine giren hırsızı kovaladı! "Gecelikle olduğumu..."

Hülya Avşar evine giren hırsızı kovaladı! "Gecelikle olduğumu..."

Ünlülerden tren kazası paylaşımı

Ünlülerden tren kazası paylaşımı

Ziynet Sali'den konser öncesi hacamatı!

Ziynet Sali'den konser öncesi hacamatı!

Şeyma Subaşı'ndan samimi açıklamalar

Şeyma Subaşı'ndan samimi açıklamalar

Ezgi Mola 2 ayda 10 kilo verdi

Ezgi Mola 2 ayda 10 kilo verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.