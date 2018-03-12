Demet Akalın: Şükran Ovalı'nın düşük tehlikesi var

Demet Akalın yakın arkadaşı Şükran Ovalı'nın geçen hafta geçirdiği trafik kazası sonrası çok üzüldüğünü söyledi ve ekledi:

"Şükran benim komşum, geçen hafta geçirdiği kazadan sonra geçen akşam beni aradı ve çok ağladı. Kaza sonrası yapılan haberlerle çok üzerine gidildi. Şükran inanılmaz üzüldü, düşük tehkisi var. Hamile bir insanı düşünmek lazım, deliriyorum böyle şeylere!"

ŞÜKRAN OVALI HAMİLE

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin ile eşi Şükran Ovalı’nın arabalarıyla seyir halindeyken, bir taksiye çarpıp kaçtığı iddia edilmişti.

'Duymayan Kalmasın' programına telefonla bağlanan taksi şoförü olayı anlatırken, Caner Erkin'in çarpıp kaçtığını, polis çağırdığını ama Caner Erkin ile Şükran Ovalı'nın üzerine yürüyüp ağır hakaretler ettiğini öne sürmüştü.

'ALLAH'A HAVALE EDİYORUM'

Şükran Ovalı olayla ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, yaşananları şu şekilde dile getirmişti:

"Okuduklarıma, duyduklarıma, inanamıyorum. Atılan iftiradan çok, doğmamış bebeğime beddua eden vicdansız insanların olduğunu görmek acıttı canımı! Dünkü olayda şanslıyım ki yoldan geçen Yeliz Eker beni görüp durdu ve olayı onlar beraber 3 kişi daha gördü. Ve söylenenlerin iftira olduğuna şahit. Duran arabaya çarpan karşı taraftır. Caner'in "Abi plakayı aldın, istediğin yere git, eşim hamile, hasta, yol ver" demesine rağmen arabanın önünü kesen karşı taraftır. Kendisine asla küfür veya hakaret etmememize rağmen bizi tehdit eden yine karşı taraftır. Koruma olduğunu iddia ettiği kişiler ise olaya şahit olan insanlardır. Biz hatalı olduğumuz bir durumdan kaçacak insanlar değiliz. Ama buna inanıp bana beddua eden o vicdansızları Allah'a havale ediyorum... Bu mutlu haberi verme özgürlüğümün elimden alınmasını insanların takdirine bırakıyorum"