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Demet Akalın Survivor 2020 finali için geri sayıma başladı! Demet Akalın hangi yarışmacı için oy istedi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2020 15:12 | Son Güncelleme

Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı’nın üstelendiği Survivor 2020 yarışmasının 5 aylık maratonun ardından finaline gelindi. 14 Temmuz Salı akşamı TV 8 ekranlarında canlı yayınlanacak final bölümü için çekimler Galataport’ta yapılacak. Tüm Türkiye’yi saran Survivor 2020 final heyecanı şarkıcı Demet Akalın’ı da etkisi altına aldı. Survivor 2020 finalistleri Cemal Can Canseven ve Barış Murat Yağcı arasından favori yarışmacısını açıklayan Demet Akalın destek istedi.

Demet Akalın Survivor 2020 finali için geri sayıma başladı! Demet Akalın hangi yarışmacı için oy istedi?

16 Şubat 2020 tarihinde ilk bölümüyle yayın hayatına başlayan fenomen yarışma programı Survivor 2020’in final tarihi 14 Temmuz olarak kesinleşti. 31 Survivor yarışmacısının Dominik’te yaptığı amansız mücadelenin ardından finale kalan iki isim İstanbul’a geldi. Survivor şampiyonu ise seyircilerden gelen SMS sonuçlarına göre belirlenecek. Başladığı günden itibaren sıkı bir şekilde Survivor yarışmasını takip eden Demet Akalın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Cemal Can Cansever için oy istedi.

“Şampiyon Olmayı Hiç Kimse Bu Kadar Hak Etmedi”

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Demet Akalın Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan ünlü isimler arasında yerini alıyor. Akalın özel hayatına dair paylaşımlar yaparken ülke gündemine ilişkin yorumlarını iletmeyi de ihmal etmiyor. Sevdiği dizi ve yarışma programlarını sosyal medya hesabından paylaşarak yorumlayan Demet Akalın son zamanlarda Survivor yarışmasını yakından takip ediyor. İlk başlarda Demet Akalın favori Survivor yarışmacısı olarak Evrim’i açıklasa da son 1 ay içinde fikrini değiştirdi.
Demet Akalın Survivor şampiyonu olması ismin Cemal Can olduğunu belirterek sosyal medya hesabından yanındayız paylaşımı yaptı. Cemal Can’ın bir fotoğrafını paylaşan Demet Akalın “Akşam Cemal Can’a oy atar mıyız? Şampiyon olmayı kimse bu kadar hak etmedi” notunu düştü. Demet Akalın’ın bu paylaşımına kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum yağdı.

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