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  4. Demet Akalın Survivor'da yaşananlardan sonra gözyaşlarına boğuldu: Sana bile ağladık be

Demet Akalın Survivor'da yaşananlardan sonra gözyaşlarına boğuldu: Sana bile ağladık be

17.05.2021 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Demet Akalın sıkı bir televizyon ve "Survivor" izleyicisi. İzlediği anları paylaşıp sık sık Uğurtan Dora'ya laf atan Demet Akalın, bu kez onun için ağladı.

Demet Akalın Survivor'da yaşananlardan sonra gözyaşlarına boğuldu: Sana bile ağladık be

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, pandemi döneminde günlerini televizyon başında geçiriyor. İzlediği programları ve dizileri sık sık Instagram'da paylaşan şarkıcı, yaptığı yorumlarla izleyicilerini çok güldürüyor. En sevdiği programlardan biri de neredeyse başladığı günden beri hiç kaçırmadığı "Survivor" yarışması. Sadece Demet Akalın değil, eski eşi Okan Kurt ve kızları Hira da fenomen yarışmanın büyük bir takipçisi. Hatta eski eşi Okan Kurt'a da bu sezon "Survivor"da yarışması için teklif geldi. Teklifi duyunca çok sevinen Demet Akalın, "Okan da kendini denemesi açısından gitmek istiyor. Okan ile karakterlerimiz hep kazanmak üzerine." diyerek hayat arkadaşına destek olduğunu söyledi. Ancak kızları Hira, "Seninle ömür boyu konuşmam." deyince ikili, "Survivor"ı yine evde izlemek zorunda kaldı.

"Terbiyesiz" demişti

Demet Akalın Uğurtan Dora

Demet Akalın, bu sene yarışmacılardan birine kafayı taktı. Hırçın tavırları ve yarışmanın popüler isimlerinden İsmail Balaban'la girdiği tartışmalarla bilinen Uğurtan Dora, ünlü şarkıcıyı da bıktırdı. Son olarak, "Sen ne terbiyesiz bir şey çıktın? Survivor ruhuna hiç yakışmıyor, seyretmek bile itici." diyerek tepkisini ortaya koymuştu. Ama aile ödülünde yaşananlar onun bile gözlerini yaşarttı.

"Sana bile ağladık"

Demet Akalın Dora

Ödül oyunu öncesi büyük bir sürpriz yaşayan ve ailelerini gören yarışmacılar, hem kendileri ağladı hem seyircileri ağlattı. Uğurtan Dora'nın babasına sarılmaya doyamadığı anlar Demet Akalın'ın da gözlerini yaşarttı. Öte yandan, ünlü şarkıcı kızgınlığı da elden bırakmadı. "Dora sana bile ağladık be" diyen ünlü şarkıcı, takipçilerini çok güldürdü.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Demet Akalın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
DORA için değmez bee onun kadar sahtekar 360 derece dönen onun kadar dansöz yok UMARIM TÜRKİYEYE GELDİĞİNDE GÜREŞCİ ARKADAŞLAR KARŞILAR kız arkadaşı nasıl görmemiş hayrett karakter yoksunu olduğunu

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