Demet Akalın Survivor'da yaşananlardan sonra gözyaşlarına boğuldu: Sana bile ağladık be

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, pandemi döneminde günlerini televizyon başında geçiriyor. İzlediği programları ve dizileri sık sık Instagram'da paylaşan şarkıcı, yaptığı yorumlarla izleyicilerini çok güldürüyor. En sevdiği programlardan biri de neredeyse başladığı günden beri hiç kaçırmadığı "Survivor" yarışması. Sadece Demet Akalın değil, eski eşi Okan Kurt ve kızları Hira da fenomen yarışmanın büyük bir takipçisi. Hatta eski eşi Okan Kurt'a da bu sezon "Survivor"da yarışması için teklif geldi. Teklifi duyunca çok sevinen Demet Akalın, "Okan da kendini denemesi açısından gitmek istiyor. Okan ile karakterlerimiz hep kazanmak üzerine." diyerek hayat arkadaşına destek olduğunu söyledi. Ancak kızları Hira, "Seninle ömür boyu konuşmam." deyince ikili, "Survivor"ı yine evde izlemek zorunda kaldı.

"Terbiyesiz" demişti

Demet Akalın, bu sene yarışmacılardan birine kafayı taktı. Hırçın tavırları ve yarışmanın popüler isimlerinden İsmail Balaban'la girdiği tartışmalarla bilinen Uğurtan Dora, ünlü şarkıcıyı da bıktırdı. Son olarak, "Sen ne terbiyesiz bir şey çıktın? Survivor ruhuna hiç yakışmıyor, seyretmek bile itici." diyerek tepkisini ortaya koymuştu. Ama aile ödülünde yaşananlar onun bile gözlerini yaşarttı.