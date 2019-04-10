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Demet Akalın ve Berna Laçin'den Mansur Yavaş'a tweet

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.04.2019 09:41 | Son Güncelleme

Ankara Batıkent'te bir aracın köpeklere yaklaşarak zehirli et ile 8 köpeği öldürmesi sonrası ünlü isimler de ayaklandı. Gelen tepkiler üzerine yasal işlem başlatıldığını duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a tweet yağdı.

Demet Akalın ve Berna Laçin'den Mansur Yavaş'a tweet

Ankara Batıkent'te beyaz bir aracın sokak köpeklerinin yanına yaklaşarak zehirli et bırakması ve 8 köpeğin katledilmesine tepkiler sürüyor.

Hayvanlara yapılan bu eziyet başta Demet Akalın ve Pınar Altuğ olmak üzere herkesi harekete geçirdi.

Mansur Yavaş,hızla yayılan katliam haberinden sonra açıklama yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 'Batıkentte Katliam Var' etiketi ile paylaşılan habere sessiz kalmadı. Twitter hesabından konu hakkında açıklama yapan Mansur Yavaş, "Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve Sağlık Daire Başkanlığı bu vahşetin sorumlularının ortaya çıkarılması ve yasal işlem yapılması için görevlendirilmiştir" dedi.

Yavaş'ın bu paylaşımına ünlü isimler de sessiz kalmadı.

Berna Laçin ve Demet Akalın Yavaş'ın paylaşımının altına yorum yaparak teşekkür etti.

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Berna Laçin yaptığı yorumda "Yaşa Başkan" dedi. Laçin gelen bir yoruma ise "Seçilmişe saygı serbest, başka şehirden itiraz istemiyorum ben..." dedi.

Demet Akalın ise Yavaş'ın paylaşımının altına "Teşekkürler" yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
demet akalın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Berna Laçin

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