Demet Akalın ve Fatih Ürek kavgası alevlendi

Saba Tümer ile yayın yapan Fatih Ürek eski dostu Demet Akalın'a ateş püskürdü.

Fatih Ürek, canlı yayında Demet Akalın'ı daha önce aradığını ancak kendisine, “Sen kimsin ki seni dinleyeyim?” dediğini açıkladı. Sözlerini sürdüren Ürek, “Demet Akalın benim için bitmiştir, karaktersiz bir insan" açıklamasıyla şoke etti.

Bu gelişme sonrası Demet Akalın, kızı Hira'nın namaz kılarken çekilmiş bir karesini "Rabbim tüm evlatlarımızı korusun" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Akalın, "Dedesiyle namaz kılıyordu Hira... Maşallah ona" diyen bir takipçisine "Bu sübyana beddua eden bana sıfır karakter demiş! Vah ki ne vah! Kimlere neler dediğini söyleyeyim bari bende" diyerek Fatih Ürek'i üstü kapalı bir şekilde tehdit etti.

Akalın'ın bu açıklaması sonrası bütün gözler Fatih Ürek'e çevrildi.

