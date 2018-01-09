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Demet Akalın’dan Sibel Can’a zeytin dalı

MAGAZİN HABERLERİ | 09.01.2018 10:58 | Son Güncelleme 7 saat önce

Şarkıcı Demet Akalın’ın sosyal medya hesabından bir paylaşımı ‘‘Sibel Can ile olan küslüğü sona mı erdi?’’ dedirtti.

Demet Akalın’dan Sibel Can’a zeytin dalı

Demet Akalın, yıllar önce Sibel Can'dan nikah şahidi olmasını istemiş ancak Can, nikaha iki gün kala şehir dışında konseri olduğunu söyleyerek şahit olamayacağını bildirmişti.
Bunun üzerine Akalın, Can'a sinirlenmiş, 'İnsan hem geçmişinde, hem özünde dansöz olur mu?' diye yazmıştı.

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Sibel Can'da ona şu sözlerle karşılık vermişti: "Suskunluğum asaletimdendir, bu çirkin yorumlara anlam veremedim. Söylenecek çok şey var ama Mevlana ne demiş; 'Suskunluğum asaletimden. Her lafa verilecek bir cevabım var ama bir lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyene bakarım adam mı diye!' Hesabını mahkemede verecek."

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Geçtiğimiz günlerde Demet Akalın, Instagram sayfasında Can'ın şarkısını seslendirdiği bir videoyu takipçileriyle paylaştı.

Takipçileri bu durum için, 'Demet Akalın, Sibel Can'a zeytin dalı mı uzattı?' yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
demet akalın Sibel Can

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