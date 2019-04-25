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Demet Akbağ'dan eşi Zafer Çika'yı kaybettikten sonra ilk paylaşım

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.04.2019 13:47 | Son Güncelleme

Demet Akbağ, geçtiğimiz ay İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden eşi Zafer Çika hakkında duygulandıran bir paylaşımda bulundu.

Demet Akbağ'dan eşi Zafer Çika'yı kaybettikten sonra ilk paylaşım

Eşi Zafer Çika’yı kaybettikten sonra sessizliğe bürünen Demet Akbağ, yaklaşık 50 gün sonra sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Son olarak geçtiğimiz haftalarda eşinin ölümünün 40. gününde mevlit okutan Akbağ, Nazım Hikmet'in şiiriyle takipçilerine, eşine olan özlemini dile getirdi.

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Nazım Hikmet'in, ''Kaldı işte; çayımız bardakta, çocukluğumuz sokaklarda, mutluluğumuz kursağımızda, sevdiklerimiz uzaklarda, gülüşlerimiz fotoğraflarda...'' şiirini paylaşan Akbağ, sevenlerini dugulandırdı.

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Ünlü ismin paylaştığı şiirin arkasında duran çocuklar ise, kimi takipçileri tarafından Küçükçekmece'deki taciz olayına gönderme olarak görüldü. Öte yandan Demet Akbağ yaptığı paylaşımla kısa sürede onbinlerce beğeni alırken, başsağlığı dileklerini yoruma yazan takipçileri de oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Demet Akbağ instagram Zafer Çika

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