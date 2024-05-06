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İrem Derici ile Gökhan Fırat'ın doludizgin aşkı bir anda bitti! O sözlerle duyurdu

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
06.05.2024 09:04
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Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen şarkıcı İrem Derici sevgilisi Gökhan Fırat ile ayrıldıklarını doğruladı. İkilinin Instagram’da birbirilerini takipten çıkması ise dikkatlerden kaçmadı.

İrem Derici ile Gökhan Fırat'ın doludizgin aşkı bir anda bitti! O sözlerle duyurdu

"Zorun Ne Sevgilim?", "Kalbimin Tek Sahibine" ve "Dantel" gibi şarkılarla adından söz ettiren İrem Derici sık sık gündeme gelmeyi başarıyor.

Survivor'ın eski yarışmacısı Atakan Işıktutan’dan ayrılan Derici, yönetmen Gökhan Fırat ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Hatta öyle bir aşk ki birlikte dövme bile yaptırmışlardı. İrem Derici dövme için "Allah korusun ayrılırsak bunu sildirmek çok zor olacak" demişti.

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"AŞIRI İLERİ GÖRÜŞLÜYÜMDÜR"

Sosyal medya paylaşımları ve argo yorumlarıyla dikkat çeken Derici, geçtiğimiz günlerde Hülya Avşar'ın programına konuk olmuştu.

Programda Derici, "Bundan sonra bir ayrılık, bir erkek için asla kendimi üzmem. Aşkımdan gebersem de ertesi gün devam edeceğim. Üzülemem, üzülemem" dediği anlar çok konuşulmuştu.

İrem Derici yaptığı son paylaşımda programdaki sözlerini alıntılayarak "Alimden hallice kadınım ve aşırı ileri görüşlüyümdür. Yeniden single and ready to mingle diye ben" yazdı.

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Sevgilisi Gökhan Fırat'la olan fotoğraflarını da Instagram hesabından sildiği gözlerden kaçmadı.

Vitrin


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İrem Derici sosyal medya sevgilisi
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