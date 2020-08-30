Demet Akbağ’dan vefat eden eşi Zafer Çika’ya mesaj!

Mart ayında İstanbul’dan Çeşme’ye gitmek için yola çıkan iş insanı Zafer Çika geçirdiği trafik kazasının sonrasında hayatını kaybetmişti. İzmir’in Narlıdere ilçesinde aracı şarampole yuvarlanan Çika’nın cenaze törenine sanat ve spor camiasından pek çok isim katılmıştı. Demet Akbağ eşinin vefatının sonrasında adeta inzivaya çekilmeyi tercih etmişti. Dizi ve film setlerinden bir süre uzak kalan usta oyuncu sosyal medya paylaşımıyla eşinin doğum gününü kutladı. Demet Akbağ’ın paylaşımı görenleri duygulandırdı.

1999 yılında hayatını iş insanı Zafer Çika ile birleştiren Demet Akbağ 10 yıllık hayat arkadaşını trafik kazası nedeniyle kaybetti. Oğlu Can ile derin üzüntü yaşayan Demet Akbağ bir süre gözlerden uzak kalmayı seçti. 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlamak için sosyal medya hesabından bir fotoğraf yayınlayan Demet Akbağ hüzünlendiren bir detayı da takipçileriyle paylaştı.

“ZAFERİ’MİN DOĞUM GÜNÜ”

6 ay önce vefat eden eşi Zafet Çika ile bir fotoğrafını paylaşan Demet Akbağ, “30 Ağustos Zafer Bayramımız , bizim ailenin de özel günüdür aynı zamanda. Zaferi’m ve kardeşim Kemal ‘in de doğum günü olması sebebiyle... 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun” notunu ekledi. Akbağ’ın paylaşımına Ezgi Mola, Berkay Şahin, Doğa Rutkay, Yılmaz Erdoğan, Deniz Seki ve Neslihan Yeldan gibi pek çok isim yorum yaptı. Usta oyuncunun gönderisi kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı. Başarılı oyuncuya taziye mesajları yağdı.

