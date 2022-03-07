Demet Evgar Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Türkiye'nin ilk İyi Niyet Elçisi oldu

Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın haklarına verdiği destekle bilinen başarılı oyuncu Demet Evgar, geçtiğimiz günlerde parçası olduğu bir kamusal alan projesiyle dikkat çekmişti. Evgar, “#BenKadınım kampanyasıyla sen de bize katıl! Sesin tüm kadınların sesi olsun” sloganıyla tüm kadınları güçlerini fark etmeye ve eşitlik için birlik olmaya çağırmıştı.

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) Dünya Kadınlar Günü'nden bir gün önce, bugün düzenlenen etkinlikte Demet Evgar’ı Türkiye ofisinin ilk İyi Niyet Elçisi olarak ilan etti. Bu iş birliği kapsamında Demet Evgar’la yürütülecek #BenKadınım kampanyası; kadınlara toplumda kendilerine biçtikleri konumları konusunda bilinç kazandırmayı başlıca gayesi olarak ele alırken; kadınların potansiyellerini farkında olmaları, sessiz kalmamaları, şiddet ve ayrımcılığa karşı birlik olmalarını ve gerekli başvuru mekanizmalarını kullanmalarını hedefliyor. Bu hedefler ışığında Demet Evgar ve BM Kadın Birimi toplumu dönüştürebilmek için bir kadın dayanışması yaratmak ve gerçek kadın hikâyelerini görünür kılmayı amaçlıyor.

"DAHA FAZLA KADINA İLHAM OLABİLMEK İSTİYORUM"

Demet Evgar, organizasyonda BM Kadın Birimi tarafından Türkiye’nin ilk iyi niyet elçisi olarak görevlendirilmesi ve #BenKadınım projesi hakkındaki düşüncelerini şu sözlerle ifade etti:

“Kadınların zorlu süreçlerden geçerek kazandığı tüm hakları kutladığımız ve hala süregelen eşitsizlikleri tekrar masaya yatırdığımız 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi İyi Niyet Elçisi ilan edilmek tabii ki büyük bir gurur, fakat büyük de bir sorumluluk. Bu sorumluluğun bilinciyle daha önce yürüttüğüm çalışmaları Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin ortaklığıyla güçlendirerek daha fazla kadına ilham olabilmek ve kadınların hikayesini daha fazla kadınla buluşturabilmek istiyorum.

Bu yola Ben Kadınım Farkındayım, Değişiyorum ve Değiştiriyorum diyerek çıktık. Ben kadınım şiddete karşıyım, ben kadınım haklarımın savunucusuyum, ben kadınım çalışmak istiyorum, çocuklarım için bakım hizmeti talep ediyorum, ben kadınım ihtiyaçlarıma yönelik hizmetlere erişebilmeliyim diyebilmek istiyoruz. Yine iş birliği çerçevesinde kadınların farkındalığının artmasına destek olmak istiyorum."

"ROL MODEL HİKAYELERİ SUNACAĞIM"

Evgar ayrıca, "Birçok kadın maruz bırakıldığı şiddetin, eşitsizliklerin içine doğuyor. Artan farkındalıklarının değişime kavuşması, şiddete maruz bırakıldıklarında, eşitsizliklerle karşı karşıya kaldıklarında ses çıkarabilmeleri için onlarla birlikte yürümek ve onlara rol model hikayeleri sunabilmek istiyorum” diye konuştu.

Merkezine farkına varma, değişme ve değiştirme eylemlerini alan #BenKadınım, kadınların varlıklarını ve benliklerini başkaları üzerinden tanımlamadan kendi hikayelerinin başrolü olmaları gerektiğini vurguluyor. Kampanya ile BM Kadın Birimi ve Demet Evgar, topluma sirayet eden ve eşitsizlikleri besleyen normları yıkarak her kadının hayalini gerçekleştirebilmesi için uygun ortam sunmayı hedefliyor.

Etkinlikte BM Kadın Birimi Türkiye Direktörü Asya Varbanova iyi niyet elçisi unvanına layık gördükleri Demet Evgar’la çıktıkları yolculuğu ve başlattıkları kampanyanın toplumu dönüştürmek adına taşıdığı kritik rolü dile getirerek, “Kitlelere ulaşabilen sanatı ve eşitliğe duyduğu inançla Demet Evgar, toplumsal cinsiyet eşitliğine giden yolda kadınların güçlenmesi için önemli bir rol oynuyor. Evgar’la birlikte gerçek kadın hikayelerini görünür kılacağız. Kadınlar hayatlarının yan rolünde değil, başrolünde olmalılar" dedi.

Varbanova ayrıca, "Tüm kadınlar kendi potansiyellerini farkında olduklarında, hakları için seslerini yükselttiklerinde, eşitsizliklere karşı mevcut destek mekanizmalarını devreye soktuklarında ve talep ettiklerinde, ulaşmak istediğimiz eşit geleceğe daha da yaklaşacağız” diye konuştu.



Birleşmiş Milletler Kadın Birimi ve Demet Evgar, kesişen yollarını bu önemli kampanyayla taçlandırarak ilham olacak kadın hikayelerini herkes tarafından duyulur hale getirmeyi amaçlıyor. Bu kampanya kapsamında yapılan çalışmalar, Demet Evgar’ın da organizasyonda değindiği üzere kadınların kendi hikayelerini yaratabilmeleri ve bu hikayeleri hayata geçirmek için var olan destek mekanizmalarını fark etmeleri üzerine kurulu.

TÜRKİYE’DE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KADIN BİRİMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlenmesinin hayatın her alanında ilerletilmesi için hükümet, sivil toplum kuruluşları, özel sektör, medya, diğer BM kurluşları ve uluslararası ortaklarla yakın iş birliği içinde çalışıyor. BM Kadın Birimi, dört hedef doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor: Kadınların liderliğinin ve karar alma süreçlerine katılımının güçlenmesi; toplumsal cinsiyete duyarlı planlama, bütçeleme ve hizmetlerin geliştirilmesi; kadınlara ve kız çocuklarına yönelik her türlü şiddetin sonlandırılması ve mülteci kadınların hak ve fırsatlara erişimlerinin artırılması. Bu hedeflere ulaşmak üzere BM Kadın Birimi, 2020 yılından beri içinde bulunduğumuz COVID-19 salgını başta olmak üzere kadınların ve kız çocuklarının birçok alanda artan ve değişen ihtiyaçlarını gözeten çok çeşitli projeler ve programlar hayata geçiriyor.



