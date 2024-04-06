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  4. Demet Evgar ve Taner Ölmez aynı sahnede! Önce düet yaptılar, sonra halay çektiler... O anlar gündem oldu

Demet Evgar ve Taner Ölmez aynı sahnede! Önce düet yaptılar, sonra halay çektiler... O anlar gündem oldu

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
06.04.2024 11:10
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Bahar dizisindeki rolüyle sıkça adından söz ettiren Demet Evgar, Taner Ölmez'in solistlik yaptığı Barabar grubunun sahnesine konuk oldu. Evgar ve Ölmez sahnede düet yapıp halay çekti. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak ve Ecem Özkaya gibi ünlü isimlerin kadrosunda bulunduğu Bahar dizisinin başrolünü başarılı oyuncu Demet Evgar canlandırıyor.

Demet Evgar, sosyal medya paylaşımları ve başarılı kariyeriyle gündemden düşmüyor.

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Bahar dizisiyle ekranlara geri dönen Evgar, rolüyle ilk bölümden bu yana adından söz ettiriyor. Evgar, bu kez Barabar grubunun sahnesine çıktı.

"ÇOK BEĞENDİM"

Başarılı oyuncu Taner Ölmez'in solistliği yaptığı grubun sahnesine konuk olan Evgar, eğlenceli halleriyle dikkatleri üzerine çekti.

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İki başarılı oyuncu Ölmez ve Evgar birlikte düet yaptı. Hızını alamayan ikili daha sonra halay çekerek çılgınlar gibi eğlendi.

Ünlü isimlerin konser görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken "Çok güzeller", "Aşırı iyi olmuş", "Çok beğendim" gibi yorumlar yapıldı.

Vitrin


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Demet Evgar Taner Ölmez Oyuncu ecem
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