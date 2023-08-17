Demet Özdemir annesini paylaştı görenler hayran kaldı! ''Güzelliği genetikmiş''

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, 28 Ağustos 2022 tarihinde dünyaevine girmiş, evliliklerinin sekizinci ayında ortak bir açıklama yaparak boşanma kararı aldıklarını duyurmuştu.

Çok kısa bir süre evli kalan Demet Özdemir, boşanmanın ardından Yunan DJ Sergio ile yeni bir aşka yelken açtı. Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündem olan ünlü oyuncu bu defa annesini paylaştı.

Demet Özdemir'in annesini gören herkes hayran kaldı. Sosyal medyada; 'Güzelliği genetikmiş'', 'Güzelliğin nereden geldiği belli' gibi yorumlar yapıldı.

Özdemir, 26 Şubat 1992'de 3 çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak Kocaeli'de doğdu. Anneannesi Bulgaristan göçmenidir. Annesi ve babası ayrıldığı için annesi ve ablasıyla İstanbul'a taşındı.

Bengü'ye performanslarında eşlik eden dans sanatçıları ekibinde yer almış ve daha sonra Efes Kızları kadrosunda dans performansı sergilemeye başlamıştır.

2011-2013 yılları arasında Studio Oyuncuları'nda yürütülen eğitimlere katılarak iki yıl boyunca oyunculuk eğitimi aldı. Mustafa Sandal'ın Ateş Et ve Unut adlı klibinde yer aldı.

İlk televizyon deneyimini, 2013-2014 yılları arasında FOX'ta yayımlanan Sana Bir Sır Vereceğim adlı dizide Aylin karakterini canlandırarak yaşadı.

Daha sonra Kurt Seyit ve Şura adlı dizide Alya karakterini, Tut Sözünü adlı sinema filminde ise Demet karakterini canlandırdı.



