MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Demet Özdemir annesini paylaştı görenler hayran kaldı! ''Güzelliği genetikmiş''

Demet Özdemir annesini paylaştı görenler hayran kaldı! ''Güzelliği genetikmiş''

17.08.2023 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oğuzhan Koç ile boşandıktan sonra Yunan DJ Sergio ile yeni bir aşka yelken açan Demet Özdemir, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. Ünlü oyuncu son olarak annesinin doğum gününü kutladı. Özdemir'in annesini gören herkes hayran kaldı.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, 28 Ağustos 2022 tarihinde dünyaevine girmiş, evliliklerinin sekizinci ayında ortak bir açıklama yaparak boşanma kararı aldıklarını duyurmuştu.

Çok kısa bir süre evli kalan Demet Özdemir, boşanmanın ardından Yunan DJ Sergio ile yeni bir aşka yelken açtı. Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündem olan ünlü oyuncu bu defa annesini paylaştı.

Demet Özdemir 10

Demet Özdemir'in annesini gören herkes hayran kaldı. Sosyal medyada; 'Güzelliği genetikmiş'', 'Güzelliğin nereden geldiği belli' gibi yorumlar yapıldı.

Demet Özdemir annesi

Özdemir, 26 Şubat 1992'de 3 çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak Kocaeli'de doğdu. Anneannesi Bulgaristan göçmenidir. Annesi ve babası ayrıldığı için annesi ve ablasıyla İstanbul'a taşındı.

Demet Özdemir 1

Bengü'ye performanslarında eşlik eden dans sanatçıları ekibinde yer almış ve daha sonra Efes Kızları kadrosunda dans performansı sergilemeye başlamıştır.

Demet Özdemir 2

2011-2013 yılları arasında Studio Oyuncuları'nda yürütülen eğitimlere katılarak iki yıl boyunca oyunculuk eğitimi aldı. Mustafa Sandal'ın Ateş Et ve Unut adlı klibinde yer aldı.

Demet Özdemir 3

İlk televizyon deneyimini, 2013-2014 yılları arasında FOX'ta yayımlanan Sana Bir Sır Vereceğim adlı dizide Aylin karakterini canlandırarak yaşadı.

Demet Özdemir 4

Daha sonra Kurt Seyit ve Şura adlı dizide Alya karakterini, Tut Sözünü adlı sinema filminde ise Demet karakterini canlandırdı.

Demet Özdemir 9

Demet Özdemir 8

Demet Özdemir 7

Demet Özdemir 6

Demet Özdemir 5

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evliliği 14 ay sürdü! Şoke eden iddialarEvliliği 14 ay sürdü! Şoke eden iddialar
Bircan Bali programı bıraktı! Seren Serengil'den bomba yorumBircan Bali programı bıraktı! Seren Serengil'den bomba yorum
"Benden sonra umre" deyip kalça dansı yapınca tepki çekti"Benden sonra umre" deyip kalça dansı yapınca tepki çekti
Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir Oğuzhan Koç ünlü oyuncu

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Patlama anı kamerada! 1’i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Patlama anı kamerada! 1’i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Hafif, rahat, tarz! Crocs modelleri Gülümseten Yaz İndirimleri kapsamında indirimde

Hafif, rahat, tarz! Crocs modelleri Gülümseten Yaz İndirimleri kapsamında indirimde

Defalarca boynuzlayıp havaya fırlattı! Anbean kamerada...

Defalarca boynuzlayıp havaya fırlattı! Anbean kamerada...

Sokak satıcısı müşterileri için kullandığı tasa tuvaletini yaptı

Sokak satıcısı müşterileri için kullandığı tasa tuvaletini yaptı

U.S. Polo Assn. çanta modellerinde %80 indirim! Bu fırsat kaçmaz

U.S. Polo Assn. çanta modellerinde %80 indirim! Bu fırsat kaçmaz

Günün Videosu

Çocukken oyun oynamak için gittiği babasının tamirhanesinde usta oldu: "Erkekler yapacak diye bir kural yok"
Çocukken oyun oynamak için gittiği babasının tamirhanesinde usta oldu: "Erkekler yapacak diye bir kural yok"
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.