Demet Özdemir boşandığı Oğuzhan Koç'un evinden çıkarken görüntülenince...

28 Ağustos 2022'de evlenen Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir evliliklerini kısa sürece bitirme kararı aldı.

"Evliliğimizi bir süredir yürütemediğimizi görüp, sona erdirme kararı aldık" diyen ikili tek celsede boşandı. İddialara göre Özdemir bu süreçte bekar evine gitmişti.

Evini terk eden Demet Özdemir son olarak eski kocası Oğuzhan Koç'un evinden çıkarken görüntülendi.

'ARAMIZ BOZULMADI'

Kameralara yakalanan Özdemir evden birkaç eşyasını aldığını söyledi. Oyuncu "Birkaç bir şeyimiz kalmış onları aldım aynen prosedürler vardı. Anlatacağımı düşünmüyorsunuz herhalde. Hiçbir zaman aramız bozulmadı" dedi.



