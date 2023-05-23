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Demet Özdemir boşandığı Oğuzhan Koç'un evinden çıkarken görüntülenince...

23.05.2023 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demet Özdemir görkemli bir düğünle evlendiği Oğuzhan Koç ile 5 ay olmadan boşanma kararı aldı. Evi terk edip bekar evine dönen oyuncu son olarak Koç'un evinden çıkarken görüntülendi. Özdemir bakın ne dedi.

Demet Özdemir boşandığı Oğuzhan Koç'un evinden çıkarken görüntülenince...

28 Ağustos 2022'de evlenen Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir evliliklerini kısa sürece bitirme kararı aldı.

"Evliliğimizi bir süredir yürütemediğimizi görüp, sona erdirme kararı aldık" diyen ikili tek celsede boşandı. İddialara göre Özdemir bu süreçte bekar evine gitmişti.

Evini terk eden Demet Özdemir son olarak eski kocası Oğuzhan Koç'un evinden çıkarken görüntülendi.

Ekran Alıntısı

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'ARAMIZ BOZULMADI'

Kameralara yakalanan Özdemir evden birkaç eşyasını aldığını söyledi. Oyuncu "Birkaç bir şeyimiz kalmış onları aldım aynen prosedürler vardı. Anlatacağımı düşünmüyorsunuz herhalde. Hiçbir zaman aramız bozulmadı" dedi.

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