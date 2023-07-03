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Demet Özdemir'den ayrılan Oğuzhan Koç, Ala Tokel ile aşk mı yaşıyor? Gerçek ortaya çıktı

03.07.2023 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ile sosyal medya fenomeni Ala Tokel'in birlikte görüntülenmesi magazin gündemine bomba gibi düştü. Demet Özdemir'den boşanan Koç'un yeni aşka yelken açtığı iddia edilirken Ala Tokel haberleri bakın nasıl ti'ye aldı.

Demet Özdemir'den ayrılan Oğuzhan Koç, Ala Tokel ile aşk mı yaşıyor? Gerçek ortaya çıktı

Oğuzhan Koç ve oyuncu Demet Özdemir Ağustos 2022'de nikah masasına oturmuş, 5 aylık evlilikleri 8 Mayıs'ta tek celsede sona ermişti. Ani bir kararla boşanan ve evlilikleri kısa süren çift sık sık magazin gündeminde yer ediyor.

Son olarak Oğuzhan Koç fenomen Ala Tokel ile görüntülendi.

Geçtiğimiz günlerde Alaçatı sokaklarında fenomen Ala Tokel'le görülen şarkıcının aşk yaşadıkları iddiası hemen gündeme geldi.

Ekran Alıntısı

Arabada görüntülenen ikilinin tüm geceyi birlikte geçirmesi iddiaları güçlendirirken gerçek ortaya çıktı.

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Ala Tokel hakkında çıkan haberlerle dalga geçerek Oğuzhan Koç'un komşusu olduğunu söyledi.

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Oğuzhan Koç Ala Tokel

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