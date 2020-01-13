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  4. Demet Özdemir'den Doğduğun Ev Kaderindir itirafı! Duygusal anlar yaşadı

Demet Özdemir'den Doğduğun Ev Kaderindir itirafı! Duygusal anlar yaşadı

DİZİ HABERLERİ  | 13.01.2020 01:13 | Son Güncelleme

Eser Yenenler Show özel bölümün konuğu olan Demet Özdemir, Doğduğun Ev Kaderindir dizisini nasıl kabul ettiğini anlattı. Senaryoda en çok etkilendiği sahneyi anlatan Demet Özdemir o anlarda duygusal anlar yaşadı.

Demet Özdemir'den Doğduğun Ev Kaderindir itirafı! Duygusal anlar yaşadı

Eser Yenenler Show, 12 Ocak Pazar akşamı özel bölümüyle ekrana geldi. Eser Yenenler'in konukları TV8'in patronu Acun Ilıcalı, Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin başrol oyuncusu Demet Özdemir ile hikayenin yazarı Gülseren Budayıcıoğlu oldu.

Doğduğun Ev Kaderindir'deki başarılı oyunculuğuyla beğeni toplayan Demet Özdemir, dizide en çok etkilendiği sahneyi anlattı. Senaryo kendisine geldiğinde çok etkilendiğini söyleyen Özdemir, "Senaryo bana geldiğinde beni hikayeye ısıtan Gülseren Hanım oldu. İnsanlara örnek olacak ve etkileyecek böyle bir hikayeyi ortaya çıkarması beni çok etkiledi. Son dizimden sonra çok senaryo geldi ama bu hikayeyi çok sevdim. Dizinin ilk bölümündeki her sahne çok vurucuydu. Ama Zeynep'in annesiyle doğum gününde karşılaştığı sahnede çok etkilendim. Sahnede hiç konuşamıyorum, anne çok zor durumda ama arkasından gidemiyorum. O anda diğer anne içeride. Çok duygulandığım bir sahne oldu" dedi.

Dizide o sahneyi anlattığı sırada da duygulanan Özdemir'in "Ben biraz ağlayacağım galiba. Çok duygulandım" demesi dikkat çekti.

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