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Demet Özdemir'den Murat Boz isyanı: 3 günde bir sevgili değiştiriyor gibi...

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2020 10:49 | Son Güncelleme

Rol arkadaşı Can Yaman ile ilişkisini noktaladıktan sonra adı Oğuzhan Koç, Kerem Bürsin ve Kaan Yıldırım başta olmak üzere birçok isimle aşk dedikodusuna karışan oyuncu Demet Özdemir isyan etti. Demet Özdemir sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Özdemir "sevgilim yok" diyerek aşk hayatındaki durumu da itiraf etti.

Demet Özdemir'den Murat Boz isyanı: 3 günde bir sevgili değiştiriyor gibi...

Ünlü popçu Murat Boz ve oyuncu Demet Özdemir'in İstanbul'da bir mekanda samimi bir şekilde eğlendikleri iddia edilmişti. Demet Özdemir, aşk ididiasına yanıt verdi. 'Hayatımda kimse yok' diyen Özdemir, Instagram sayfasında uzun bir açıklama yayınladı.

Özdemir'in açıklaması şöyle: "Uzun zamandır biter, zamanla durulur diye düşünüp sustuğum hakkımda çıkan asılsız haberlerle ilgili sizi biraz meşgul edeceğim...Her defasında şaşkınlıkla okuduğum bazen üzüldüğüm bazen çok güldüğüm haberlerin son bulması adına sizinle bu duygumu paylaşmak zorunda hissediyorum...

Benim de herkes gibi herkes kadar, sohbet ettiğim, dost olduğum erkek arkadaşlarım, onlar dışında da karşılaştığımda merhabalaştığım tanıdıklarım var ...Size göre 3 günde bir sevgili değiştirip, başkalarıyla berabermişim gibi görünsem de uzun zamandır bir ilişkim yok.

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ÇOK YORULUYORUM!

Yoğun bir tempoda çalışıyor, ara verdiğimde tatil yapıp, arkadaşlarımla vakit geçirip, herkes kadar hakkım olan hayatımı yaşamaya gayret ediyorum... Ve artık tanımadığım, sadece merhabam olan ya da dostum olan insanlarla sevgili olarak anılmaktan çok yoruluyorum...

Sorularınızı her zaman güler yüzle, sevgiyle cevapladım, işinizi yapıyordunuz. Aynı şekilde sizler de aynı saygıyla yaklaştınız yüz yüze her geldiğimizde... Arta kalan zamanda da sizlerden tek ricam; emin olmadan araştırmadan hakkımda haber yapmamanızdır. Çok bir şey istediğimi düşünmüyorum. Anlayışınızı bekliyorum."

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bacım gel biz seninle manita olaluım sende kurtul yoksa adın aşifteye çıkacak
herbiri ayrı pislik
Cok yorulmuş dinlensin biraz
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