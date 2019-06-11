MAGAZİN

Demet Özdemir'den şaşırtan değişim!

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.06.2019 09:20 | Son Güncelleme

Saç rengini değiştiren Demet Özdemir son halini takipçilerinin beğenisine sundu. Oyuncunun paylaşımı Instagram'ı ikiye böldü. Özdemir'in yeni görüntüsünü beğenenler kadar beğenmeyenler de oldu.

Demet Özdemir'den şaşırtan değişim!

'Erkenci Kuş'un Sanem'i Demet Özdemir son dönemin en çok takip edilen isimlerinden biri olmayı başardı. Instagram'da 7.4 milyon takipçisi bulunan oyuncunun her adımı olay oluyor, her yaptığı günlerce konuşuluyor. Özdemir son olarak kendinde bir değişikliğe gitti ve saçlarıyla oynadı. Son halini de Instagram'dan takipçilerinin beğenisine sundu.

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TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ!

Fakat güzel ismin bu paylaşımı takipçilerini ikiye böldü. Bir kesim oldukça beğenirken diğer kesim bu saçların Demet Özdemir'e hiç yakışmadığını söyledi. Demet Özdemir'in bu pozu 1 saat için 240 bine yakın kullanıcı tarafından beğenilirken, fotoğrafın altı da yorumlarla doldu.


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