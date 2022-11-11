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Demet Özdemir'e dost kazığı! Sebebi buymuş

11.11.2022 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oğuzhan Koç ile evli olan oyuncu Demet Özdemir'in tarzındaki büyük değişimin sırrı çözüldü. Özdemir, stil danışmanını değiştirdi. Ünlü ismin eski stil danışmanı hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Demet Özdemir'e dost kazığı! Sebebi buymuş

Oğuzhan Koç'la düğününde giydiği gelinlik ve son dönemdeki daha birçok kıyafetiyle çok eleştirilen güzel oyuncu, 'alaturka' bulunan tarzından kendisi de rahatsız olmaya başladı.

Takvim Gazetesi'nin haberine göre Demet Özdemir, bunun üzerine de son projesine başlamadan hemen önce aynı zamanda yakın dostu da olan Rutkay Öziş ile çalışmama kararı aldı.

ARKADAŞLIĞINI DA BİTİRDİ!

Rutkay Öziş ile arkadaşlığını da bitiren Demet Özdemir, Aslı Parlak ile çalışmaya karar verdi ve bu iş birliği sonrası güzel oyuncunun tarzı çok beğenildi.

DEM

Özdemir'in Rutkay Öziş'le yol ayrımının ardından birçok da dedikodu yayıldı.

DEMET ÖZDEMİR'İ ZOR DURUMDA BIRAKTI

Magazin kulislerinde konuşulanlara göre, Öziş, çekimlerde kullanmak üzere dünyaca ünlü markalardan ödünç aldığı parçalara ne fatura kesti ne de binlerce TL'lik ürünleri geri iade etti.

Bu yüzden de Demet Özdemir, birçok kez zor durumda kaldı.

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