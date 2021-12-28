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Demet Özdemir ile ayrılan Oğuzhan Koç hakkında olay sözler: Silik, gittiği her yeri batıran...

28.12.2021 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Demet Özdemir ile ayrılan Oğuzhan Koç hakkında Söylemezsem Olmaz sunucuları olay sözler söyledi. Arto sert sözlerle eleştirdiği O Ses Türkiye jüri üyesi Koç ile ilgili konuşurken "Demet kurtulmuş olur" dedi.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ayrılığı herkesi şaşırttı. Kimi ilişkinin zaten reklam için olduğunu iddia ederken kimi de çiftin birbirine yakışmadığını söyledi.

Ünlü çiftin Paris dönüşü büyük bir kavga ettiği ve anlaşamadıkları için ayrılık kararı aldığı konuşuluyordu. Bu konu Söylemezsem Olmaz programında da masaya yatırıldı. Söylemezsem Olmaz sunucuları Seren Serengil, Arto ve Bircan Bali Koç'u sert sözlerle eleştirdi.

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Arto açıklamasında "Demet kurtulmuş olur bu adamdan. Son derece silik, girdiği her yeri batıran... O programı da batırdı" dedi.

Bircan Bali ise "O Ses Türkiye'yi şamdanı koy iş yapar" yorumunda bulundu.

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Bircan Bali Demet Özdemir Oğuzhan Koç
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