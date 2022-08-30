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Demet Özdemir ile evlenen Oğuzhan Koç'un dalga konusu olan ayakkabısının fiyatı şoke etti

30.08.2022 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğününde ilk gelinlik ve damat ayakkabısı sosyal medyanın diline düştü. Çiftin servet harcadığı düğünde Oğuzhan koç boyunu uzatmak için ilginç bir seçim yaptı. Dalga konusu olan ayakkabının fiyatı da ortaya çıktı.

Demet Özdemir ile evlenen Oğuzhan Koç'un dalga konusu olan ayakkabısının fiyatı şoke etti

Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in düğününde bazı detaylar sosyal medyanın diline düştü. Demet Özdemir'in halı kaydırmaza benzetilen ilk gelinliği ve Koç'un damat ayakkabısı bunların başında geliyordu.

Oğuzhan Koç boyunu uzatmak için yüksek topuk ve kocaman bir ayakkabı seçti. Ayakkabıyı görenler "Kış lastiği" diyerek dalga geçti. Bazı kullanıcılar ise Burhan Altıntop'un kalın topuklu ayakkabılarını hatırlattı.

Demet Özdemir'in ilk gelinliği Oğuzhan Koç'un ise ayakkabısı dalga konusu oldu! Sosyal medya onları konuşuyorDemet Özdemir'in ilk gelinliği Oğuzhan Koç'un ise ayakkabısı dalga konusu oldu! Sosyal medya onları konuşuyor

Koç'un giydiği ayakkabının fiyatı da ortaya çıktı. Oğuzhan Koç damat ayakkabısı için 17 bin 600 TL ödemiş.

Ekran Alıntısı

Oğuzhan Koç, Demet Özdemir'e düğün hediye olarak da 860 bin TL değerinde kolye almıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir Oğuzhan Koç
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