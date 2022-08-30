Demet Özdemir ile evlenen Oğuzhan Koç'un dalga konusu olan ayakkabısının fiyatı şoke etti

Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in düğününde bazı detaylar sosyal medyanın diline düştü. Demet Özdemir'in halı kaydırmaza benzetilen ilk gelinliği ve Koç'un damat ayakkabısı bunların başında geliyordu.

Oğuzhan Koç boyunu uzatmak için yüksek topuk ve kocaman bir ayakkabı seçti. Ayakkabıyı görenler "Kış lastiği" diyerek dalga geçti. Bazı kullanıcılar ise Burhan Altıntop'un kalın topuklu ayakkabılarını hatırlattı.

Koç'un giydiği ayakkabının fiyatı da ortaya çıktı. Oğuzhan Koç damat ayakkabısı için 17 bin 600 TL ödemiş.

Oğuzhan Koç, Demet Özdemir'e düğün hediye olarak da 860 bin TL değerinde kolye almıştı.



