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Demet Özdemir ile Kaan Yıldırım aşk mı yaşıyor?

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.08.2019 21:41 | Son Güncelleme

Demet Özdemir ile Kaan Yıldırım'ın aşk yaşadığı yönünde iddialar magazin gündemine bomba gibi düştü.

Demet Özdemir ile Kaan Yıldırım aşk mı yaşıyor?

Uzun bir süredir adı dizi partneri Can Yaman ile anılan Demet Özdemir'in yeni bir aşka yelken açtığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. 'Günlük Magazin'in özel haberine göre Özdemir gönlünü bir süre önce eşinden boşanan Kaan Yıldırım'a kaptırmış. Güzel oyuncuya yakın kaynaklara dayandırılan haberde ikilinin birbirlerini tanıma sürecinde oldukları iddia edildi.

Kaan Yıldırım boşanmasının ardından yakın dostu Seçkin Özdemir'le birlikte tatile çıkmıştı. Seçkin Özdemir ile Demet Özdemir ise bir dönem aşk yaşamıştı.

Can Yaman ise şu sıralar İtalya'da tatil yapıyor. Önceki gün oyuncunun hayranları kaldığı oteli bulmuş ve otelin önünde küçük çaplı bir izdihama neden olmuştu.

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