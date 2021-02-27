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Demet Özdemir'in ailesiyle ilgili şaşırtan gerçek!

27.02.2021 10:18 | Son Güncelleme:
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Demet Özdemir'in ailesiyle ilgili şaşırtan gerçek!

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yıldızı Demet Özdemir, 29 yaşına girdi. Özdemir'in doğum günü hakkında twitter'da binlerce tweet atıldı. Güzel oyuncunun ailesiyle ilgili pek fazla bilinmeyen gerçek sevenlerini şaşırttı. İşte Demet Özdemir'in ailesi hakkında yaptığı açıklamalar...

29 yaşına giren Demet Özdemir'in ailesi sosyal medyada merak konusu olmuştu. Özdemir, ailesiyle ilgili yıllar önce ilginç açıklamalarda bulunmuştu.

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'BENDEN ÖNCE ABLAMIN YILDIZI PARLADI'

SnobMagazin'de yer alan habere göre, ailesinden bahseden Özdemir, "İzmit'in küçücük bir kasabasında geçti çocukluğum. Annem, babam, ablam ve abimle iki katlı bahçeli bir evde yaşardık. Kısaca tipik bir taşra ailesiydik. Aslında önce ablamın yıldızı parladı. Çarkıfelek'e izleyici olarak İstanbul'a gittiğinde Mehmet Ali Erbil'le tanışmıştı. Zaten çok sıra dayağından geçmişliğimiz var. Özellikle de ablam benden daha fazla korkardı babamdan. Onun karşısında kafamızı öne eğip beklediğimizi hatırlarım" ifadelerini kullandı.
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'PARÇALANDIK VE HER BİR PARÇAMIZI AYRI YERE BIRAKTIK'

Güzel oyuncu, "Şöhret peşinde koşmak aileyi dağıttı diyebilir miyiz?" sorusuna ise şu cevabı verdi: "Evet, çünkü o sene abim de Almanya'ya taşınıp anneannemle birlikte yaşamaya başladı. Ben de ablam ve annemle İstanbul'a geldim. "Parçalandık ve her bir parçamızı ayrı yere bıraktık" misali... Hepimiz için hem güzel, hem zor zamanlardı. Bizimkiler boşanınca evin erkeği ablam oldu. Çok para kazanamamasına rağmen beni kolejde okuttu.

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Demet Özdemir,
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
bisey itiraf edicem cok para kazanamiyo kolejde okutuyo senin ablan bence o bicim islerden yapiyormus

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