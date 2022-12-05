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Demet Özdemir'in Altın Kelebek kostümü olay oldu! Twitter'da trend listesine girdi

05.12.2022 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Pantene Altın Kelebek Ödülleri' Zorlu PSM’de düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği gecede şıklık yarışı yaşandı. Gecede kostümüyle dikkat çeken Demet Özdemir, tarzıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Demet Özdemir'in Altın Kelebek kostümü olay oldu! Twitter'da trend listesine girdi

En son özel bir platformda yayınlanan Dünyayla Benim Aramda dizisi ile ekrana gelen Demet Özdemir, gündemden düşmüyor.

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'Pantene Altın Kelebek Ödülleri' Zorlu PSM’de düzenlenen törenle dün akşam sahiplerini buldu.
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Demet Özdemir, gecede yüzü olduğu şampuan markasının sponsorluğunda 'Yıldızı Parlayan' isimlere ödül verdi.

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Bakır rengi elbisesiyle göz kamaştıran Demet Özdemir, tarzıyla sosyal medyaya damga vurdu.
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Ünlü oyuncu, katıldığ Ödül Töreninde verdiği pozlar ve tarzına yapılan binlerce güzel yorumlar sayesinde Twitter'dan Trend Topic oldu.

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