Demet Özdemir'in Altın Kelebek kostümü olay oldu! Twitter'da trend listesine girdi

En son özel bir platformda yayınlanan Dünyayla Benim Aramda dizisi ile ekrana gelen Demet Özdemir, gündemden düşmüyor.

'Pantene Altın Kelebek Ödülleri' Zorlu PSM’de düzenlenen törenle dün akşam sahiplerini buldu.



Demet Özdemir, gecede yüzü olduğu şampuan markasının sponsorluğunda 'Yıldızı Parlayan' isimlere ödül verdi.

Bakır rengi elbisesiyle göz kamaştıran Demet Özdemir, tarzıyla sosyal medyaya damga vurdu.



Ünlü oyuncu, katıldığ Ödül Töreninde verdiği pozlar ve tarzına yapılan binlerce güzel yorumlar sayesinde Twitter'dan Trend Topic oldu.



