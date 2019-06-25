Demet Özdemir'in güzelliği anneden!

Selma Ergeç, Nişantaşı'nda annesiyle görüntülendi. Annesi Elizabet Hanım'la eczaneden ilaç alan Selma Ergeç, şu sıralar senaryo okuma aşamasında olduğunu belirtti.

1989 doğumlu olan Can Yaman'ın annesi Gülden Yaman'a sosyal medya kullanıcıları yanında ablası gibi durduğu yönünde iltifatlar yağdı.

Kayahan ile birlikte seslendirdiği Gözlerinin Hapsindeyim ile tanınan Arnavut Kaldırımı ile ise kariyerinde zirve yapan Demet Sağıroğlu, Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaşarak annesi Leyla Sağıroğlu'nun doğum gününü kutladı.

2010 yılında 8 ay içinde annesi, anneannesi ve babasını kaybederek büyük bir acı yaşayan Demet Sağıroğlu, fotoğrafın altında "İyi ki doğdun anneciğim, iyi ki iyi ki senin kızın oldum" notu düştü.