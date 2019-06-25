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Demet Özdemir'in güzelliği anneden!

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.06.2019 10:07 | Son Güncelleme

Demet Özdemir, annesi Ayşen Yener ile olan fotoğrafını instagramdan paylaştı.

Erkenci Kuş dizisiyle ünlenen oyuncu Demet Özdemir, annesiyle çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşıma kısa sürede binlerce beğeni geldi.

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Selma Ergeç, Nişantaşı'nda annesiyle görüntülendi. Annesi Elizabet Hanım'la eczaneden ilaç alan Selma Ergeç, şu sıralar senaryo okuma aşamasında olduğunu belirtti.
Oyuncu, ilaçlarını aldıktan sonra gazetecilerle selamlaşıp evine gitti. Selma Ergeç en son 'Yaşamayanlar' dizisinde rol almıştı.

Demet Özdemir annesi Ayşen Yener

Demet Özdemir annesi Ayşen Yener
Oyuncunun annesiyle yer aldığı bir video sosyal medyada paylaşıldı.
1989 doğumlu olan Can Yaman'ın annesi Gülden Yaman'a sosyal medya kullanıcıları yanında ablası gibi durduğu yönünde iltifatlar yağdı.
Kayahan ile birlikte seslendirdiği Gözlerinin Hapsindeyim ile tanınan Arnavut Kaldırımı ile ise kariyerinde zirve yapan Demet Sağıroğlu, Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaşarak annesi Leyla Sağıroğlu'nun doğum gününü kutladı.
2010 yılında 8 ay içinde annesi, anneannesi ve babasını kaybederek büyük bir acı yaşayan Demet Sağıroğlu, fotoğrafın altında "İyi ki doğdun anneciğim, iyi ki iyi ki senin kızın oldum" notu düştü.
Oyuncu Birce Akalay annesi Yasemin Ergün ile çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından 'Güzel annem' notuyla paylaştı.
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