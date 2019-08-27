Demet Özdemir'in paylaşımlarına beğeni yağdı

Erkenci Ku\u015f dizisindeki Sanem karakteri ile dikkatleri \u00fczerine \u00e7eken \u00fcnl\u00fc oyuncu Demet \u00d6zdemir, Instagram hesab\u0131ndan tatil pozlar\u0131n\u0131 payla\u015ft\u0131.\n\nG\u00fczel oyuncunun payla\u015f\u0131mlar\u0131 y\u00fcz binlerce be\u011feni ve yorum ald\u0131.\n\nPARTNER Son trend 'pes' dedirtti!Taze a\u015f\u0131klar gittikleri her yerde dudak duda\u011fa\u00dcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131 estetik ameliyat\u0131n\u0131n her an\u0131n\u0131 payla\u015ft\u0131!
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