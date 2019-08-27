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Demet Özdemir'in paylaşımlarına beğeni yağdı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 27.08.2019 00:35 | Son Güncelleme

Başrolünde oynadığı Erkenci Kuş'un final yapmasının ardından tatile çıkan ünlü oyuncu Demet Özdemir'in son paylaşımlarına beğeni yağdı.

Demet Özdemir'in paylaşımlarına beğeni yağdı

Erkenci Kuş dizisindeki Sanem karakteri ile dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Demet Özdemir, Instagram hesabından tatil pozlarını paylaştı.

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Güzel oyuncunun paylaşımları yüz binlerce beğeni ve yorum aldı.

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Anahtar Kelimeler:
demet özdemir erkenci kuş

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