MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Demet Özdemir'le ayrılan Oğuzhan Koç'un kaçış planı tutmadı!

Demet Özdemir'le ayrılan Oğuzhan Koç'un kaçış planı tutmadı!

18.01.2022 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Demet Özdemir ile birlikteliğini sonlandıran Oğuzhan Koç, Sarıyer'de objektiflere yansıdı. Muhabirlerin konuyla ilgili sorularına yanıt vermek istemeyen ünlü şarkıcı, kaçış planı düzenlese de görüntülenmekten kurtulamadı.

Demet Özdemir'le ayrılan Oğuzhan Koç'un kaçış planı tutmadı!

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oğuzhan Koç (36), geçtiğimiz akşam Sarıyer'deki bir balıkçıda görüntülendi. Kapıda basın mensuplarının olduğunu öğrenen Koç, film setlerini aratmayacak bir kaçış planı yaptı.

3316581_2804eec659c7f2729423c886921b04e2_640x640

Şarkıcı, Demet Özdemir (29) ile biten ilişkisine dair sorulardan kaçmak için mekanın otopark kısımına arabasını sıfır yanaştırdı. Oğuzhan Koç, basının uzaktan görüntü almasını engellemek için ise mekanın valelerinden yardım istedi.

3316581_e8ba1ba895601492ff0b5198271ecb98_640x640

KAÇMAK İSTERKEN KAZA YAPTI

Valeler, basın mensuplarına görüntü aldırmamak için otopark girişinin ışıklarını kapatıp, bir araç ile Koç'un görüş açısını tamamen kapatmaya çalıştı. Bu otomobil geri geri geldiği sırada da apartmanın kolonuna sertçe çarptı.
3316581_054b7afe67666230bb3e50559938828d_640x640

Ardından aracına binen Koç ve arkadaşı Çağrı Telkıvıran, hızla oradan uzaklaştı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ebrar Karakurt sevgilisi İmge'yle ayrıldı mı? O detay dikkatlerden kaçmadıEbrar Karakurt sevgilisi İmge'yle ayrıldı mı? O detay dikkatlerden kaçmadı
Türkiye'nin en soğuk ili! Şehirde her şey donduTürkiye'nin en soğuk ili! Şehirde her şey dondu
Survivor'da ilk kavga! Ortalık karışıyorSurvivor'da ilk kavga! Ortalık karışıyor
Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir Oğuzhan Koç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da o isim sürgün kampına gönderildi! Konseyde sürpriz karar

Survivor'da o isim sürgün kampına gönderildi! Konseyde sürpriz karar

Milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiriyor! Ceza ödemeden feshedilebilecek

Milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiriyor! Ceza ödemeden feshedilebilecek

O ağladığında tüm Türkiye ağlıyordu!

O ağladığında tüm Türkiye ağlıyordu!

''Domenec Torrent, Fatih Terim'den 10 kat daha iyi'' Bu mesaj gündeme damga vurdu

''Domenec Torrent, Fatih Terim'den 10 kat daha iyi'' Bu mesaj gündeme damga vurdu

Termometreler eksi 33 dereceyi gördü! Her şey dondu

Termometreler eksi 33 dereceyi gördü! Her şey dondu

İbrahim Erkal vasiyetinde onu istemiş! "Karısı söylemiş bunu..."

İbrahim Erkal vasiyetinde onu istemiş! "Karısı söylemiş bunu..."

İlginizi Çekebilir

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Transparan giyip dans etti! "Abarttı artık"

Transparan giyip dans etti! "Abarttı artık"

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Geleneği bozmadı! Survivor'a görkemli giriş

Geleneği bozmadı! Survivor'a görkemli giriş

Acun Ilıcalı'yı korkutan olay! Kızları tatil dönüşü kaza geçirdi

Acun Ilıcalı'yı korkutan olay! Kızları tatil dönüşü kaza geçirdi

Murat Başoğlu yeğeniyle anılmıştı! Gündeme bomba gibi düşecek 'yasak aşk' açıklaması

Murat Başoğlu yeğeniyle anılmıştı! Gündeme bomba gibi düşecek 'yasak aşk' açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.