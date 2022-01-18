Demet Özdemir'le ayrılan Oğuzhan Koç'un kaçış planı tutmadı!

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oğuzhan Koç (36), geçtiğimiz akşam Sarıyer'deki bir balıkçıda görüntülendi. Kapıda basın mensuplarının olduğunu öğrenen Koç, film setlerini aratmayacak bir kaçış planı yaptı.

Şarkıcı, Demet Özdemir (29) ile biten ilişkisine dair sorulardan kaçmak için mekanın otopark kısımına arabasını sıfır yanaştırdı. Oğuzhan Koç, basının uzaktan görüntü almasını engellemek için ise mekanın valelerinden yardım istedi.

KAÇMAK İSTERKEN KAZA YAPTI

Valeler, basın mensuplarına görüntü aldırmamak için otopark girişinin ışıklarını kapatıp, bir araç ile Koç'un görüş açısını tamamen kapatmaya çalıştı. Bu otomobil geri geri geldiği sırada da apartmanın kolonuna sertçe çarptı.



Ardından aracına binen Koç ve arkadaşı Çağrı Telkıvıran, hızla oradan uzaklaştı.



