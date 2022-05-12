MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Demet Özdemir mini şortlu pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Demet Özdemir mini şortlu pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

12.05.2022 01:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç ile ilişkisine tam gaz devam eden Demet Özdemir, sosyal medya hesabından mini şortlu pozunu paylaştı. Güzelliği ve oyunculuğuyla ön plana çıkan isim, o pozuyla beğeni butonunu çökertti.

Demet Özdemir mini şortlu pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Erkenci Kuş, Çilek Kokusu, Doğduğun Ev Kaderindir gibi dizilerle ekranlarda uzun süre kalan Demet Özdemir bu süreç içerisinde çok fazla kişi tarafından tanındı. Instagram'da 15 milyon takipçisi bulunan Özdemir'in pozları Instagram'ı salladı.

DEMET ÖZDEMİR'DEN MİNİ ŞORTLU POZ

30 yaşındaki Demet Özdemir pozlarıyla adından söz ettiriyor.

Demet Özdemir mini şortlu pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Bir süredir beraber olduğu Oğuzhan Koç ile evlilik planları yapıyor.

Demet Özdemir mini şortlu pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Mini şortlu pozunu, 'Karavan günlükleri' notuyla paylaşan Özdemir takipçilerinden tam not aldı.

Demet Özdemir mini şortlu pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Ünlü oyuncunun o pozuna 353 bin beğeni geldi.

Demet Özdemir mini şortlu pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Özdemir ilk kez, 2013-2014 yılları arasında yayımlanan Sana Bir Sır Vereceğim isimli dizideki Aylin rolüyle ekranlara geldi.

Demet Özdemir mini şortlu pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Demet Özdemir mini şortlu pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Demet Özdemir mini şortlu pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Demet Özdemir mini şortlu pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Esra Erol'un kardeşinden göbek dekolteli poz! Karın kaslarını sergilediEsra Erol'un kardeşinden göbek dekolteli poz! Karın kaslarını sergiledi
İrem Derici Cem Belevi ayrılığının perde arkası! Arabada yakaladıİrem Derici Cem Belevi ayrılığının perde arkası! Arabada yakaladı
Fenomen dizi 'Gibi'ye Cem Yılmaz yorumu: Tuhaf ama...Fenomen dizi 'Gibi'ye Cem Yılmaz yorumu: Tuhaf ama...
Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir Oğuzhan Koç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Trabzonspor taraftarından Altay maçı bilet fiyatlarına büyük tepki!

Trabzonspor taraftarından Altay maçı bilet fiyatlarına büyük tepki!

ABD'den Türkiye'ye silah satışıyla ilgili yeni gelişme! Dikkat çeken Rusya-Ukrayna savaşı detayı

ABD'den Türkiye'ye silah satışıyla ilgili yeni gelişme! Dikkat çeken Rusya-Ukrayna savaşı detayı

Otomobil alacaklar bu kampanyalara dikkat!

Otomobil alacaklar bu kampanyalara dikkat!

CHP'den yeni asgari ücret tablosu!

CHP'den yeni asgari ücret tablosu!

Mide bulandıran olay! Teşhirciyi video kaydıyla ifşa etti

Mide bulandıran olay! Teşhirciyi video kaydıyla ifşa etti

Bildiğiniz Petek'i unutun! "Heykel gibi kadınsın"

Bildiğiniz Petek'i unutun! "Heykel gibi kadınsın"

İlginizi Çekebilir

Putin’in gizemli casusuydu! Gizli kodu anlaşılınca ifşa oldu

Putin’in gizemli casusuydu! Gizli kodu anlaşılınca ifşa oldu

O 23 yaşında, erkek arkadaşı ise 63! “Ona aşığım”

O 23 yaşında, erkek arkadaşı ise 63! “Ona aşığım”

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Eşi yerde uyurken o yatağını başka bir erkekle paylaşıyor!

Eşi yerde uyurken o yatağını başka bir erkekle paylaşıyor!

Hemcinslerine seslendi! “Siz istediniz, ben yaptım”

Hemcinslerine seslendi! “Siz istediniz, ben yaptım”

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.