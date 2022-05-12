Demet Özdemir mini şortlu pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Erkenci Kuş, Çilek Kokusu, Doğduğun Ev Kaderindir gibi dizilerle ekranlarda uzun süre kalan Demet Özdemir bu süreç içerisinde çok fazla kişi tarafından tanındı. Instagram'da 15 milyon takipçisi bulunan Özdemir'in pozları Instagram'ı salladı.

DEMET ÖZDEMİR'DEN MİNİ ŞORTLU POZ

30 yaşındaki Demet Özdemir pozlarıyla adından söz ettiriyor.

Bir süredir beraber olduğu Oğuzhan Koç ile evlilik planları yapıyor.

Mini şortlu pozunu, 'Karavan günlükleri' notuyla paylaşan Özdemir takipçilerinden tam not aldı.

Ünlü oyuncunun o pozuna 353 bin beğeni geldi.

Özdemir ilk kez, 2013-2014 yılları arasında yayımlanan Sana Bir Sır Vereceğim isimli dizideki Aylin rolüyle ekranlara geldi.





