Demet Özdemir pembe mini elbisesiyle nefes kesti! ''Margot Robbie bak işine''

Son dönemde şarkıcı Oğuzhan Koç ile 8 aylık evliliğini bitirmesiyle gündemde olan oyuncu Demet Özdemir, sezonun yorgunluğunu atmak için bir süredir tatil yapıyor.

Ünlü isim, son olarak 16 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından yeni pozlarını yayınladı. Peş peşe paylaştığı karelere öpücük emojisi koyan ünlü isme kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Demet Özdemir'in pembe mini ve göğüs dekolteli elbisesiyle verdiği pozlara Mustafa Ceceli'nin eşi Selin İmer de kayıtsız kalamadı. İmer, Özdemir'in gönderisine ''Margot Robbie bak işine'' yorumunu yaptı.

Demet Özdemir, 26 Şubat 1992'de 3 çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak Kocaeli'de doğdu. Anneannesi Bulgaristan göçmenidir. Annesi ve babası ayrıldığı için annesi ve ablasıyla İstanbul'a taşındı.

Bengü'nün dans ekibinde yer alıp daha sonra Efes Kızları kadrosunda dans etmeye başladı.

2011-2013 yılları arasında Studio Oyuncuları'nda yürütülen eğitimlere katılarak iki yıl boyunca oyunculuk eğitimi aldı.

Mustafa Sandal'ın Ateş Et ve Unut adlı klibinde yer aldı. İlk televizyon deneyimini, 2013 yılında FOX TV'de yayımlanan Sana Bir Sır Vereceğim adlı dizide Aylin karakterini canlandırarak yaşadı.





