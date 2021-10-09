Demet Özdemir siyahlar içinde! Hayranları beğeni butonunu çökertti

Demet Özdemir, yaptığı işler kadar özel hayatıyla da gündemde olan isimlerin başında geliyor. Her paylaşımıyla binlerce beğeni alan ve yorum yağmuruna tutulan güzel oyuncu, son fotoğrafıyla hayranlarından tam not aldı.

Son olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle oyunculuktaki başarısını sergileyen Demet Özdemir güzelliğiyle de adından söz ettirmeyi başarıyor.

Demet Özdemir ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ile dolu dizgin aşk yaşıyor. Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla, giydiği elbiseleri ile dikkat çekiyor. Özdemir Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarıyla yüz binlerce beğeni alıyor. Son paylaşımı ise beğeni butonunu çökertti.

