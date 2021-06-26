Demet Özdemir sordu, hayranları coştu!

Bir süredir konuşulan Netflix’te yayınlanacak olan Aşk Taktikleri isimli sinema filminin çekimlerine yakında başlanacak. Şükrü Özyıldız ile Demet Özdemir ikilisi de sette buluşmaya hazırlanıyor. Daha önce tanışmayan ikili bir süredir yönetmen Emre Kabakuşak ile bire bir provalar yapmıştı.

"HERKES HAZIR MI?"

Oyuncu 30 Haziran'da sete çıkması beklenen filmin senaristi Pelin Karamehmetoğlu'yla bir araya geldi. Sosyal medya hesabından birlikte fotoğraf paylaşan Özdemir, "Herkes hazır mı?" notunu düştü.

Netflix'te yer alacak, O3 Medya'nın yapımcılığını üstlendiği filmin kadrosunda Özgür Ozan ve Atakan Çelik de yer alıyor. Yönetmen koltuğunda ise Emre Kabakuşak oturacak.

