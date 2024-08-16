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  4. Demet Özdemir tatil karelerini peş peşe paylaştı! Şezlong pozlarına beğeni yağdı

Demet Özdemir tatil karelerini peş peşe paylaştı! Şezlong pozlarına beğeni yağdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
16.08.2024 11:58
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Son olarak başrolünü Engin Akyürek ile paylaştığı Adım Farah dizisiyle ekranlarda boy gösteren ünlü oyuncu Demet Özdemir şimdilerde sezonun yorgunluğunu atmak için tatil yapıyor. Güneşin ve kumun tadını çıkaran Özdemir tatil karelerini peş peşe paylaştı. Ünlü ismin şezlong pozlarına beğeni yağdı...

MYNET-Özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve başarılı oyunculuğu ile son dönemin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Demet Özdemir şimdilerde sezonun yorgunluğunu atabilmek için tatil yapıyor.

Arkadaşlarıyla güneşin, kumun ve denizin tadını çıkaran Özdemir tatil karelerini peş peşe paylaştı.

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TARZIYLA TAM NOT ALDI

Plaj tarzı çok beğenilen ünlü oyuncu siyah incili mayosu, gold takıları ve büyük güneş gözlüğü ile takipçilerinden tam not aldı.

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Şezlongta pozlar veren Özdemir'in kareleri kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

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YORUM YAĞDI

Ünlü isme sosyal medyada; 'alev ateş', 'yine çok güzel', 'ne tarafa bayılıyoruz?' gibi yorumlar yapıldı.

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Demet Özdemir
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