Demet Özdemir tatil karelerini peş peşe paylaştı! Şezlong pozlarına beğeni yağdı

MYNET-Özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve başarılı oyunculuğu ile son dönemin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Demet Özdemir şimdilerde sezonun yorgunluğunu atabilmek için tatil yapıyor.

Arkadaşlarıyla güneşin, kumun ve denizin tadını çıkaran Özdemir tatil karelerini peş peşe paylaştı.

TARZIYLA TAM NOT ALDI

Plaj tarzı çok beğenilen ünlü oyuncu siyah incili mayosu, gold takıları ve büyük güneş gözlüğü ile takipçilerinden tam not aldı.

Şezlongta pozlar veren Özdemir'in kareleri kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

YORUM YAĞDI

Ünlü isme sosyal medyada; 'alev ateş', 'yine çok güzel', 'ne tarafa bayılıyoruz?' gibi yorumlar yapıldı.