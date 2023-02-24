Demet Özdemir ve Engin Akyürek'li 'Adım Farah' dizisinin afişi yayınlandı! Adım Farah ne zaman?

Son dönemde cesur sahneleriyle adından söz ettiren Demet Özdemir ve Engin Akyürek’i buluşturan Adım Farah dizisi merakla bekleniyor.

ADIM FARAH NE ZAMAN?

O3 Medya imzalı dizi 1 Mart Çarşamba günü seyirciyle buluşacak. Recai Karagöz’ün yönettiği dizinin afişi yayınlandı.

ADIM FARAH KONUSU

Dizide ülkesinden kaçmak durumunda kalan ve yasa dışı olarak oğluyla birlikte hayatta kalma mücadelesi veren Farah’ın (Demet Özdemir) istemeden bir cinayete şahit olması ve aynı gece tanıştığı Tahir Lekesiz (Engin Akyürek) ile kesişen hayatları ele alınıyor.

Fırat Tanış, Senan Kara, Lale Başar, Oktay Çubuk ve Mustafa Avkıran ve Ali Sürmeli’nin de buluştuğu “Adım Farah”ı Deniz Dargı, M. Cem Görgeç ve S. Cenk Boğatur kaleme alıyor.



