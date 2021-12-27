Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç neden ayrıldı? Ünlü çiftten şaşırtan karar!

Yeni yıla kısa süre kala magazin dünyasının başlıca konularından biri Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin ayrılığı oldu. Oğuzhan Koç, 5 senelik sevgilisi Yağmur Tanrısevsin’den ayrılmış ve Tanrısevsin’in yakın arkadaşı Demet Özdemir’le ilişki yaşamıştı. İşte ayrılığın detayları...

DEMET ÖZDEMİR VE OĞUZHAN KOÇ NEDEN AYRILDI?

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç son dönemde sıklıkla ayrılık haberleriyle gündeme geliyordu. Ancak çiftin ilişkileri bir senedir devam ediyordu. Son duyumalara göre geçtiğimiz günlerde ayrılık kararı alan ikili yakın çevresindekilere “Bu kez kesin bitti, bir daha geri dönüş yok” ifadelerini kullanarak ayrıldıklarını açıkladı.

OĞUZHAN KOÇ EVLİLİĞE YANAŞMADI!

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un ayrılık sebebi hakkında çiftten henüz bir açıklama gelmedi. Fakat ayrılık nedeninin Oğuzhan Koç’un evliliğe yanaşmaması olduğu konuşulmakta.

Oğuzhan Koç, Demet Özdemir’den önce Yağmur Tanrısevsin ile birlikteydi. Çift, 5 yıldır birlikteydi. Ayrılık sonrası ismi Özdemir ile anılan Oğuzhan Koç iddiaları yalanladı, ancak çift yılbaşında Alaçatı’da bir otelde görüntülenmelerinin ardından ilişkilerini açıklamak zorunda kaldı. Bu esnada da arkadaş olan Yağmur Tanrısevsin ile Demet Özdemir, görüntülerin yayınlanmasının sonrasında sosyal medyada birbirlerini takibi bıraktı.



