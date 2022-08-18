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Demet Özdemir'in beğeni yağmuruna tutulan fotoğrafındaki tarzını beğenenlere güneş gözlüğü önerileri

17.08.2022 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemin popüler isimlerinden Demet Özdemir, Instagram hesabından yaptığı paylaşımıyla yine dikkatleri üzerine çekti. Binlerce beğeni alan ve âdeta ilgi odağı olan siyah beyaz fotoğrafında gözler, ayrıntılara takıldı. Ünlü oyuncu, kullandığı gözlük sebebiyle resmen soru yağmuruna tutuldu. Siz de Demet Özdemir'in gözlüğünü beğendiyseniz benzer modelleri araştırıp listelediğimiz yazımıza mutlaka göz atmalısınız!

Demet Özdemir'in beğeni yağmuruna tutulan fotoğrafındaki tarzını beğenenlere güneş gözlüğü önerileri

Demet Özdemir'in paylaştığı siyah beyaz fotoğrafında her detay oldukça şık görünüyor. Özellikle aralarında bir parça var ki herkes için tam bir merak konusu. Evet o şahane gözlükten bahsediyoruz. Şık tasarımı ile oldukça havalı bir görünüme sahip modelin seveni çok oldu. Eğer siz de Demek Özdemir'in tarzını yakalamak isterseniz onun gözlüğüne benzer modellerin yer aldığı yazımızı inceleyebilir, beğendiğiniz ürünü güvenle sepetinize ekleyebilirsiniz. Ne dersiniz, başlayalım mı?

Adsız tasarım (65)

1. Tek siparişte iki ürün: Frienda 2 Çift Kare Kedi Gözü Güneş Gözlüğü

Demet Özdemir'in beğeni yağmuruna tutulan fotoğrafındaki tarzını beğenenlere güneş gözlüğü önerileri

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Bir taşla iki kuş vurmak isteyenlere ekonomik bir ürün ile geldik. Demet Özdemir'in taktığı gözlük modeline hem daha uygun fiyatla hem iki farklı tasarıma sahip olabileceğiniz Frienda 2 Çift Kare Kedi Gözü Güneş Gözlüğü tam bir bütçe dostu. Paket içerisinde düz siyah ve leopar desenli iki adet gözlük olduğu için ürünleri kombininize göre kullanabilirsiniz. O gün kendinizi nasıl hissediyorsanız bırakın gözlüğünüz sizi yansıtsın. Model, oldukça kaliteli ve sağlam bir yapıya sahip. Hafif çerçevesi sayesinde sizi yormaz ve yüzünüze tam uyum sağlayarak konforlu bir kullanım deneyimi sunar.

Ürünü İncele

2. Yazın favori parçanız olacak: Della Pianto Kadın Kahverengi Square Kedi Gözü Güneş Gözlüğü

Demet Özdemir'in beğeni yağmuruna tutulan fotoğrafındaki tarzını beğenenlere güneş gözlüğü önerileri

Siyah gözlük tercihiniz değilse ve Demek Özdemir'in gözlük modelini beğendiyseniz tam size uygun bir ürün ile karşınızdayız. Kedi gözü gözlüklerin son dönemdeki artan modası sayesinde birçok model tasarlandı ve gözlük çeşitliliği arttı. Della Pianto Kadın Kahverengi Square Cat Eye Kedi Gözü Güneş Gözlüğü; harika tasarımı, sıcak tonlarla birleştirerek size sunuyor. Kahverengi tonlardaki model, oldukça şık bir görünüm sergiliyor. Hemen her kombinle rahatlıkla kullanabileceğiniz, yaz aylarının favori parçası olacak şık modelle Demet Özdemir'in tarzını yakalamaya ne dersiniz?

Ürünü İncele

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3. Vintage ruhunu yaşayın: Toz Vintage Kadın Siyah Geniş Kedi Güneş Gözlüğü

Demet Özdemir'in beğeni yağmuruna tutulan fotoğrafındaki tarzını beğenenlere güneş gözlüğü önerileri

Vintage ruhu günümüzde her alanda karşımıza çıkıyor. Bu akımı gözlüklerde de görmek mümkün. Toz Vintage Kadın Siyah Geniş Kedi Güneş Gözlüğü, 80 ve 90'lı yılları günümüze getiren şahane bir tasarıma sahip. Kedi gözü gözlük tipi ile hem yüzünüzü daha uzun hem bakışlarınızı daha keskin yapacak model, şık tasarımıyla gören herkesin beğenisini kazanır. Tarzınıza zarif bir hava katacak gözlük, rahat ve ergonomik tasarımı ile kullanım kolaylığı sağlar. Kalın çerçeve detayları ile dikkat çeken, sade bir kombini bambaşka yerlere taşıyan aksesuara mutlaka şans vermelisiniz.

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4. Yıldız gibi görünmek isteyenlere: Sheen Kelly Güneş Gözlüğü

Demet Özdemir'in beğeni yağmuruna tutulan fotoğrafındaki tarzını beğenenlere güneş gözlüğü önerileri

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Kıyafet seçimleriniz ne olursa olsun asıl tamamlayıcı detay, şık bir aksesuar olur. Bu aksesuar bazen bir küpe, bazen saat bazen ise gözlük olabiliyor. Hem Demet Özdemir'in tarzını yakalayacak hem zarif tasarımıyla tüm bakışları üzerinize çekecek bir model arayışındaysanız Sheen Kelly Güneş Gözlüğü'ne mutlaka göz atmalısınız. Keskin kenarları ve kalın çerçevesiyle stil sahibi kadınların radarına giren model, koyu siyah rengiyle hemen her kombine kolayca uyum sağlar. Geniş tasarımı sayesinde güneş ışınlarından da sizi maksimum seviyede korur. Uzun yıllar kombinlerinize eşlik edecek modeli kaçırmayın!

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5. Tarzınıza renk katın: Vipfoni Kadın Kahverengi Rose Kedi Güneş Gözlüğü

Demet Özdemir'in beğeni yağmuruna tutulan fotoğrafındaki tarzını beğenenlere güneş gözlüğü önerileri

Siyah gözlükler çok tarz dursa da renk seçeneğinizi arttırdıkça aksesuarın verdiği etkinin nasıl değiştiğini görebilirsiniz. Rose tonuyla her görenin beğenisini kazanan Vipfoni Kadın Kahverengi Rose Kedi Güneş Gözlüğü metalik bir görünüme sahipken aynı zamanda modern bir duruş da yakalıyor. Oldukça sade bir kombini bile bir üst seviyeye taşıyabilen model, yakıcı güneşin altında sizi zararlı güneş ışınlarından koruyarak konforlu bir kullanım deneyimi sunar. Her an stilinizi yansıtmak için ürünü satın alarak gözlük koleksiyonunuza renk katmak istemez misiniz?

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6. Şık ve kaliteli modeliyle: Kralove Vintage Kadın Güneş Gözlüğü

Demet Özdemir'in beğeni yağmuruna tutulan fotoğrafındaki tarzını beğenenlere güneş gözlüğü önerileri

Kralove Vintage Kadın Güneş Gözlüğü, kalın ve leopar deseni verilmiş çerçevesi ile göz kamaştırıyor. Ergonomik tasarımı ve sizi yormayacak hafifliği ile büyük bir kullanım avantajı vadeden model, aynı zamanda UV ışınlarına karşı tam koruma sağlar. Koyu başlayıp alt kısımlara doğru rengi açılan camı ve kahverengi tonları ile oldukça farklı bir tarz yakalayan gözlük, 14.5x6 cm çerçeve genişliğiyle yüz hattınıza tam uyum sağlar. Esnek yapısıyla kolay kolay hasar görmez ve uzun yıllar kombinlerinizi taçlandırmaya devam eder. Siz de Demet Özdemir stiline kendi yorumunuzu eklemek isterseniz gözlüğü tercih edebilirsiniz.

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8. Tarzınıza tarz katın: Modalucci Kadın Güneş Gözlüğü

Demet Özdemir'in beğeni yağmuruna tutulan fotoğrafındaki tarzını beğenenlere güneş gözlüğü önerileri

Demet Özdemir'in gündem olan gözlüğünü çok beğendiyseniz sıradaki ürüne mutlaka şans vermelisiniz. Taş detaylı ve geniş çerçeveli Modalucci Kadın Güneş Gözlüğü, tarzınıza tarz katacak. Kenarlarındaki minik taşlar hem şık hem çok modern bir görünüm yakalar. Geniş çerçeve tasarımı sayesinde güneşin zararlı ışınlarına karşı sizi maksimum seviyede korur. İki renkli cam tasarımı ile oldukça zarif bir duruş sergileyen gözlük, altı farklı renk seçeneğine sahip. Uygun fiyatıyla bütçenizi de yormayacak gözlük ile tüm bakışları üzerinize çekmeye ne dersiniz?

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Demet Özdemir gözlük gözlük çeşitleri gözlük modelleri
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