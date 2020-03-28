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Demet Sağıroğlu'na koronavirüs şoku!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2020 09:59 | Son Güncelleme

Şarkıcı Demet Sağıroğlu, Instagram'dan yaptığı paylaşımda sevenlerini korkuttu. Sağıroğlu, paylaşımında "Çevremizde bir çok kişinin testi maalesef pozitif çıktı ve bütün belirtileri; yüksek ateş hariç ben de geçirdim, geçiriyorum. Az ateşim var hep var." yazınca hayranlarını endişelendirdi.

Demet Sağıroğlu'na koronavirüs şoku!

Dünya çapında bir salgın haline gelen ve pek çok ismi de etkisi altına alan koronavirüs hakkındaki bir paylaşım da şarkıcı Demet Sağıroğlu’ndan geldi. New York’ta hayatını sürdüren şarkıcı ülkede durumların kötü olduğunu söylerken kendisinin de koronavirüse yakalandığını ima etti. Test yaptırmadığını söyleyen şarkıcı yaşadığı süreci anlattı ve takipçilerine kendisine gönderdikleri mesajlar için teşekkür etti.

İşte Demet Sağıroğlu’nun o paylaşımı:

"Gazetelerde çıkan haber yüzünden beni merak eden sevgili aileme, dostlarıma, sevdiklerime, zaman zaman bana ulaşamayanları cevapsız ve merakta bırakmamak için yazıyorum bu yazıyı. ( maalesef tam bu zaman da telefon bazı applicationlari, her şeyi siler oldu Whatsapp dahil) Evet, New York'ta durumlar kötü. Ben de 10 gündür hastayım. Ama endişelenmeyin lütfen. Çevremizde bir çok kişinin testi maalesef pozitif çıktı ve bütün belirtileri; yüksek ateş hariç ben de geçirdim, geçiriyorum.

demetsagiroglu2-instagram

Az ateşim var hep var. Bu virüs ilginç bir canlı, herkeste farklı semptomlar olduğunu da duyuyorum. Test yaptırmadım.Ve sanırım 4-5 gün ağır geçirdikten sonra, iyileşme dönemine geçtim. Biraz halsizim. Kimseyi endişelendirmemek için yakınlarım haricinde bildirmedim. Herkese ilgi ve sevgisinden dolayı minnettarım, teşekkür ederim. Sizler, ailem ve dostlarım; bana “sevgi” nin kıymetini bir kere daha gösterdiler ve gösteriyorsunuz, teşekkür ederim. Her türlü hastalık geçiren ve geçirecek herkese çok geçmiş olsun. Siz o virüslerden güçlüsünüz, unutmayın! Sizlere geçen sene yaptığım “Geçiş” tablomla seslenmek istedim bu sefer. Sezgi, kaçmak, boyut değiştirmek, kendiyle yüzleşmek ya da nasıl adlandırırsanız..

demetsagiroglu-instagram

Geçişler'de parçanı bıraksan da, Evren; Pollyanna' nın penceresinden bakanlar için, ışıltıyla gülümsemeye devam eder. Kendinize ve kıymet verdiklerinize iyi davranın. Çok sevgiler güzel ailem, güzel kardeşlerim, tanıdıklarım, tanımadıklarım."

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Anahtar Kelimeler:
demet sağıroğlu, instagram, koronavirüs,

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