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Demet Şener, Çağla Şıkel’in o sözlerini yorumladı: Gerçek aşkı istiyoruz

13.10.2021 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demet Şener, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. 44 yaşındaki Demet Şener, fit görünümüyle kendine bir kez daha hayran bıraktı. Demet Şener, Çağla Şıkel'ın "Fakir biriyle de aşk yaşayabilirim" açıklamasının hatırlatılması üzerine çarpıcı ifadeler kullandı.

Demet Şener, Çağla Şıkel’in o sözlerini yorumladı: Gerçek aşkı istiyoruz

Demet Şener, önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere takıldı. Fit görünümünü soranlara sporunu hiç aksatmadığını ve her gün kereviz sapı, salatalık, taze zencefil ve limon tükettiğini söyledi. 44 yaşında olduğunu söyleyen Demet Şener, yaşlanma korkusu yaşamadığını ve vücuduna iyi baktığını dile getirdi.

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"KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURAN BİR KADIN"

Snob Magazin’in haberine göre; ünlü model ayrıca Çağla Şıkel'in geçtiğimiz günlerde "Fakir biriyle de aşk yaşayabilirim" açıklamasının hatırlatılması üzerine Şener, "Çağla kendi parasını kazanan, kendi ayakları üzerinde duran bir kadın onu anlatmak istemiş. Başka bir şey dediğini zannetmiyorum. Aşk bu, kiminle olursa olsun aşkı yaşamak güzel. Bizler bu yaştan sonra gerçek aşkı istiyoruz. Tabii karşımızdaki insanın herhalde pusulasını araştırmıyoruz, onu demek istedi Çağla..." ifadelerini kullandı.

Çağla Şıkel’den çarpıcı açıklama: Fakir insanla da aşk yaşarımÇağla Şıkel’den çarpıcı açıklama: Fakir insanla da aşk yaşarım

"AŞKI BULDUM"

Şener, yeni bir birlikteliğe yelken açtığı Tolga Arman'la ilgili soruya ise "Şu an gerçek aşkı yaşıyorum, çok mutluyum" cevabını verdi.

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