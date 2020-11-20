Demet Şener, Demet Akalın sorusuna bakın ne cevap verdi?

Demet Şener, Adana'da bu yıl ikinci kez organize edilen Estetik, Güzellik ve Kozmetik Fuarı açılışına katıldı.

Geçtiğimiz günlerde 15 yaşında güzellik yarışmasında birinci olduğu için Türkiye gündemine oturan Melisa İmrak için eski model, "Ben de 17 yaşında birinci oldum. O daha 15... Biraz daha da küçük ama bunlar normal şeyler. Zaten 20 yaşından sonra seçilip başarılı bir model olmak zor. Bence çok doğru bir zamanda seçildi" şeklinde konuştu.

DEMET ŞENER, DEMET AKALIN SORUSUNA NE CEVAP VERDİ?

Eşi Cenk Küpeli'nin soyadını kullanmaya başlaması hakkında konuşurken geçtiğimiz günlerde Demet Akalın'ın yaptığı, “İnsan bir erkeğin gücünü arkasında istiyor" açıklamasını duyunca Şener, “Aman ben buna cevap vermeyeyim" diyerek sessiz kaldı. İbrahim Kutluay ile Demet Akalın, evlilik hazırlığı yaptığı sırada basketbolcu Şener’le nikah masasına oturmuştu.

