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Demet Şener, Demet Akalın sorusuna bakın ne cevap verdi?

20.11.2020 17:05 | Son Güncelleme:
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Demet Şener, Demet Akalın sorusuna bakın ne cevap verdi?

Demet Şener, Demet Akalın'ın yaptığı, “İnsan bir erkeğin gücünü arkasında istiyor" açıklamasına, “Aman ben buna cevap vermeyeyim" diyerek yanıtsız bıraktı.

Demet Şener, Adana'da bu yıl ikinci kez organize edilen Estetik, Güzellik ve Kozmetik Fuarı açılışına katıldı.

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Geçtiğimiz günlerde 15 yaşında güzellik yarışmasında birinci olduğu için Türkiye gündemine oturan Melisa İmrak için eski model, "Ben de 17 yaşında birinci oldum. O daha 15... Biraz daha da küçük ama bunlar normal şeyler. Zaten 20 yaşından sonra seçilip başarılı bir model olmak zor. Bence çok doğru bir zamanda seçildi" şeklinde konuştu.

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DEMET ŞENER, DEMET AKALIN SORUSUNA NE CEVAP VERDİ?

Demet Akalın'ın Demet Akalın'ın "İnsan bir erkeğin gücünü istiyor" sözleri sosyal medyada gündem oldu

Eşi Cenk Küpeli'nin soyadını kullanmaya başlaması hakkında konuşurken geçtiğimiz günlerde Demet Akalın'ın yaptığı, “İnsan bir erkeğin gücünü arkasında istiyor" açıklamasını duyunca Şener, “Aman ben buna cevap vermeyeyim" diyerek sessiz kaldı. İbrahim Kutluay ile Demet Akalın, evlilik hazırlığı yaptığı sırada basketbolcu Şener’le nikah masasına oturmuştu.

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