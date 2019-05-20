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Demet Şener'den Cenk Küpeli'ye: Hep böyle aşkla...

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.05.2019 12:10 | Son Güncelleme

İbrahim Kutluay ile olaylı boşanmasının ardından gündemden düşmeyen Demet Şener yeni aşka yelken açmıştı. Şener sevgilisi Cenk Küpeli'nin doğum gününü kutladı.

Demet Şener'den Cenk Küpeli'ye: Hep böyle aşkla...

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile olan 11 yıllık evliliğini 2 ay önce sonlandıran manken Demet Şener sevgilisi Cenk Küpeli'nin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

Evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisiyle bir fotoğrafını paylaşan Şener altına 'Hep böyle aşkla bakalım birbirimize. İyi ki doğdun... İyi ki varsın' mesajını yazdı.

Şener'in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

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Cenk Küpeli ile evlilik hazırlığından olan Şener mahkemenin 300 günlük iddet müddetinin kaldırılmasına karar vermesiyle yeniden nikah masasına oturacak. Eski manken 'evlilik ne zaman sorularına “Sürpriz ama çok uzun değil” diyerek yanıt vermişti.


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Anahtar Kelimeler:
Demet Şener Demet Şener ve Cenk Küpeli

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