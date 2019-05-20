Demet Şener'den Cenk Küpeli'ye: Hep böyle aşkla...

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile olan 11 yıllık evliliğini 2 ay önce sonlandıran manken Demet Şener sevgilisi Cenk Küpeli'nin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

Evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisiyle bir fotoğrafını paylaşan Şener altına 'Hep böyle aşkla bakalım birbirimize. İyi ki doğdun... İyi ki varsın' mesajını yazdı.

Şener'in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Cenk Küpeli ile evlilik hazırlığından olan Şener mahkemenin 300 günlük iddet müddetinin kaldırılmasına karar vermesiyle yeniden nikah masasına oturacak. Eski manken 'evlilik ne zaman sorularına “Sürpriz ama çok uzun değil” diyerek yanıt vermişti.



