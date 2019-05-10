Demet Şener'in iddiaları sonrası İbrahim Kutluay patladı

İstanbul Aile Mahkemesi'nde 4 Mart'ta anlaşmalı olarak boşanan İbrahim Kutluay ve Demet Şener bu kez çocukların nafakası için karşı karşıya geldi. 2. Sayfa programına konuşan Demet Şener eski eşi İbrahim Kutluay hakkında şoke eden iddialarda bulunmuştu.

Şener iddiasında 2Anlaşmamızda, protokolde yazan ve mahkemenin kabul ettiği protokolde her ayın 1’inde nafaka yatacak. 15’inde değil.

18’inde ben icra takibini başlattıktan saatler sonra nafakayı yatırdı nedense!

Mayıs ayının 1’inde yatması gereken nafaka ayın 9’u olmasına rağmen hala yatmadı, neden!

Hadi göstersin, çıkarsın dekontları. Artık rezillik diz boyu. Ben hayatımda böyle bir arsızlık, yüzsüzlük görmedim. Gittiğimiz hastanede çocuklarımın sigortaları iptal edilmiş olup, İrem’in kan tahliline ödediğim fatura bendedir!" demişti.

İbrahim Kutluay bu açıklamalardan sonra sessizliğini bozdu ve bir basın açıklaması yaparak belgeleriyle bu iddiaları yalanladı. Kutluay açıklamasında şunları söyledi:



