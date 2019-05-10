MAGAZİN

Demet Şener'in iddiaları sonrası İbrahim Kutluay patladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.05.2019 11:24 | Son Güncelleme

Demet Şener'in eski eşi İbrahim Kutluay hakkındaki iddiaları sonrası Kutluay patladı! İşte Şener'in iddiaları sonrası Kutluay'ın yaptığı açıklama.

Demet Şener'in iddiaları sonrası İbrahim Kutluay patladı

İstanbul Aile Mahkemesi'nde 4 Mart'ta anlaşmalı olarak boşanan İbrahim Kutluay ve Demet Şener bu kez çocukların nafakası için karşı karşıya geldi. 2. Sayfa programına konuşan Demet Şener eski eşi İbrahim Kutluay hakkında şoke eden iddialarda bulunmuştu.

Şener iddiasında 2Anlaşmamızda, protokolde yazan ve mahkemenin kabul ettiği protokolde her ayın 1’inde nafaka yatacak. 15’inde değil.

18’inde ben icra takibini başlattıktan saatler sonra nafakayı yatırdı nedense!

Mayıs ayının 1’inde yatması gereken nafaka ayın 9’u olmasına rağmen hala yatmadı, neden!

Hadi göstersin, çıkarsın dekontları. Artık rezillik diz boyu. Ben hayatımda böyle bir arsızlık, yüzsüzlük görmedim. Gittiğimiz hastanede çocuklarımın sigortaları iptal edilmiş olup, İrem’in kan tahliline ödediğim fatura bendedir!" demişti.

İbrahim Kutluay bu açıklamalardan sonra sessizliğini bozdu ve bir basın açıklaması yaparak belgeleriyle bu iddiaları yalanladı. Kutluay açıklamasında şunları söyledi:

Capture


Antik Mısır'da hamilelik testi bakın nasıl yapılıyorduAntik Mısır'da hamilelik testi bakın nasıl yapılıyordu
Hamdi Alkan 30 yıllık birikimini bağışladı Hamdi Alkan 30 yıllık birikimini bağışladı
Taze aşıklardan flaş karar! Taze aşıklardan flaş karar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Demet Şener ibrahim kutluay

En Çok Okunan Haberler

İstanbul seçimiyle ilgili Avrasya Araştırma'dan açıklama!

İstanbul seçimiyle ilgili Avrasya Araştırma'dan açıklama!

Sarıgül’den adaylık açıklaması!

Sarıgül’den adaylık açıklaması!

Erdoğan'dan İstanbul açıklaması!

Erdoğan'dan İstanbul açıklaması!

Ağrı Belediye Başkanı Sayan: İstanbul Kudüs'tür

Ağrı Belediye Başkanı Sayan: İstanbul Kudüs'tür

Maç bitti saha karıştı! G.Saray detayı

Maç bitti saha karıştı! G.Saray detayı

ABD'den Çin'e ek gümrük vergisi!

ABD'den Çin'e ek gümrük vergisi!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Aleyna Tilki'nin esmer hali herkesi şaşırttı!

Aleyna Tilki'nin esmer hali herkesi şaşırttı!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Medyum Keto'dan acı haber geldi! Ölmeden önceki son hali yürekleri burktu

Medyum Keto'dan acı haber geldi! Ölmeden önceki son hali yürekleri burktu

Kerimcan, skandal videoyla ilgili sessizliğini bozdu

Kerimcan, skandal videoyla ilgili sessizliğini bozdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hamdi Alkan 30 yıllık birikimini bağışladı

Hamdi Alkan 30 yıllık birikimini bağışladı

Demet Şener ve Cenk Küpeli evleniyor!

Taze aşıklardan flaş karar!

Kim Kardashian ve Kanye West’in dördüncü çocuğunun taşıyıcı annesi doğumda

Heyecan dorukta! Doğuma girdi

Berna Laçin: Senin ağzını silerim

Berna Laçin: Senin ağzını silerim

Demet Akalın'dan İstanbul Havalimanı yorumu

Havalimanına ilk kez gitti! Olay çıkış!..

Tolga Karel’den dolar uyarısı

Tolga Karel’den dolar uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.