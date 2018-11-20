MAGAZİN

Demet Şener o modaya isyan etti!

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.11.2018 21:45 | Son Güncelleme

Antalya'da moda söyleşisine katılan Demet Şener, erkekler arasındaki 'çorapsız ayakkabı giyme' modasını eleştirdi.

Demet Şener o modaya isyan etti!

Eski manken Demet Şener katıldığı söyleşide samimi açıklamalar yaptı.

Demet Şener, Antalya'da bir alışveriş merkezinde düzenlenen moda söyleşisine katıldı. Moda konusundaki fikirlerini paylaşan Demet Şener “Dar paça pantolonun altına çorapsız ayakkabı giyen erkeklere hiç tahammül edemiyorum. Korkunç duruyor. Ayakkabı içine çorap giyilmesi gerek. Hiç şık değil” sözleriyle dikkat çekti.

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Bu modanın öncüleri futbolcu Arda Turan, davalık olduğu popçu Berkay ve Murat Dalkılıç.

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Demet Şener Antalya dar paça pantolon

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