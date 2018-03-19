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Demet Şener reklam filminde mi oynayacak?

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.03.2018 09:33 | Son Güncelleme

İbrahim Kutluay'dan boşanan Demet Şener avukatını yanından ayırmıyor. Demet Şener yeni aşka yelken mi açtı?

Demet Şener reklam filminde mi oynayacak?

Demet Şener çocukları İrem ve Ömer’in babası İbrahim Kutluay’a “Bana ihanet etti” diyerek boşanma davası açmıştı.

13 yıllık evlilik geçen Ocak’ta bitmişti. Demet Şener önceki gün Avukat Aslı Çelik Hatemi ile Nişantaşı Delicatessen’deydi. Yanlarında adının Önder olduğu öğrenilen bir beyefendi vardı.

PRENSİPTE ANLAŞTILAR

Görenler yeni bir ilişkinin başladığını zannetti. Ama Demet Şener’in söylediğine göre; ortada aşk meşk yok. Beyefendi; Aslı Çelik Hatemi’nin yakın dostu ve inşaatçıymış. Reklam filminde oynaması için Demet Şener’e teklifte bulunmuş. Prensipte anlaşmışlar. (Posta)

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Anahtar Kelimeler:
Demet Şener ibrahim kutluay

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