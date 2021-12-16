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Demet Şener sevgilisiyle aşka geldi

16.12.2021 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tescilli güzel Demet Şener, iş insanı Cenk Küpeli ile 19 ay evli kaldıktan sonra boşanma kararı vermişti. Boşandıktan sonra Tolga Arman’la aşk yaşayan Demet Şener, sevgilisiyle fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Demet Şener sevgilisiyle aşka geldi

44 yaşındaki eski manken Demet Şener, mart ayında iş insanı Cenk Küpeli ile boşanmasının ardından Tolga Arman'la yeni bir birlikteliğe yelken açmıştı.

Sürpriz aşkları beş ay önce Bodrum'da belgelenen ve mutlu ilişkileri süren çift, önceki gün bir davete katıldı.

Sevgilisiyle birlikte kamera karşısında poz veren Şener, o anları sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.

"SONSUZ AŞKIM"

Daha önce, "Evliliğe ve herhangi bir imzaya gerek yok." açıklamasını yapan Demet Şener, gönderisine, "Sonsuz aşkım..." ifadesini not düştü.

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"Şu an gerçek aşkı yaşıyorum ve çok mutluyum." diyen eski mankenin paylaşımı 12 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı.


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Demet Şener
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